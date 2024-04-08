6 receitas com chia, quinoa e linhaça para incluir na dieta

Em um recipiente, coloque os ovos e as claras e bata obter uma espuma. Adicione o óleo, a água e bata novamente por mais 2 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha de linhaça e o fermento químico e mexa bem. Junte os ingredientes secos aos líquidos e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque sal e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira para bolo inglês com óleo vegetal e polvilhe com farinha de linhaça. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Sirva em seguida.