6 motivos para incluir peixes na dieta

Os peixes são uma excelente fonte de vitaminas D e B12, iodo e selênio. A vitamina D é fundamental para a saúde óssea, enquanto a vitamina B12 é crucial para a formação dos glóbulos vermelhos. Por sua vez, o iodo e o selênio são responsáveis pela produção dos hormônios da tireoide, que regulam o metabolismo. Nesse cenário, incluir peixes na dieta pode ser especialmente benéfico para pessoas que sofrem de distúrbios da tireoide, ajudando a manter a função tireoidiana adequada e a saúde geral.