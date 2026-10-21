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Oportunidade

Projeto oferece aulas gratuitas de capoeira para crianças em Cariacica; saiba mais

Iniciativa utiliza capoeira como ferramenta de educação, cultura e transformação social
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 14:59

Crianças podem fazer aulas gratuitas de capoeira em Cariacica
Crianças podem fazer aulas gratuitas de capoeira em Cariacica Acervo pessoal

Crianças de 6 a 12 anos podem participar de aulas gratuitas de capoeira no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. As atividades do projeto Brincando de Capoeira e Desenvolvendo Habilidades acontecem aos sábados, das 10h às 12h, na Associação de Moradores de Padre Gabriel. Para participar, basta comparecer ao local durante o horário das aulas, sem necessidade de inscrição antecipada.


Coordenada pela mestra de capoeira Alessandra dos Santos, conhecida como Baixinha, a iniciativa utiliza a prática como ferramenta de educação, desenvolvimento físico e transformação social. Com atividades lúdicas, o projeto busca estimular habilidades como coordenação motora, força, flexibilidade, equilíbrio e concentração.


As aulas também trabalham valores como respeito, disciplina, cooperação e inclusão, além de incentivar a autoestima, o trabalho em equipe e a convivência entre as crianças.


A proposta vai além dos movimentos da capoeira. Os participantes também têm contato com a história e a cultura afro-brasileira por meio de cantos, musicalidade e instrumentos tradicionais, como berimbau, pandeiro e atabaque. Manifestações culturais relacionadas à prática, como o Maculelê e a Puxada de Rede, também fazem parte da iniciativa.


O projeto busca aproximar as novas gerações de uma tradição da cultura popular brasileira, reconhecida como patrimônio cultural, e contribuir para sua preservação e transmissão entre diferentes gerações. A iniciativa também pretende fortalecer os vínculos comunitários e oferecer às crianças uma alternativa de lazer e atividade física.


Além das aulas em Padre Gabriel, o projeto contempla estudantes da Unidade Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral (UMEFTI) Macionília Maurício Bueno, em Vila Velha, e crianças atendidas pela Associação REAME, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Nesta última, as atividades também são abertas à comunidade local.

Serviço

O quê: aulas gratuitas de capoeira para crianças de 6 a 12 anos

Quando: aos sábados, das 10h às 12h

Onde: Associação de Moradores de Padre Gabriel, em Cariacica

Inscrição: não é necessário se inscrever previamente; basta comparecer ao local no horário das aulas.

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