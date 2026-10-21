Projeto oferece aulas gratuitas de capoeira para crianças em Cariacica; saiba mais

Crianças de 6 a 12 anos podem participar de aulas gratuitas de capoeira no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. As atividades do projeto Brincando de Capoeira e Desenvolvendo Habilidades acontecem aos sábados, das 10h às 12h, na Associação de Moradores de Padre Gabriel. Para participar, basta comparecer ao local durante o horário das aulas, sem necessidade de inscrição antecipada.





Coordenada pela mestra de capoeira Alessandra dos Santos, conhecida como Baixinha, a iniciativa utiliza a prática como ferramenta de educação, desenvolvimento físico e transformação social. Com atividades lúdicas, o projeto busca estimular habilidades como coordenação motora, força, flexibilidade, equilíbrio e concentração.





As aulas também trabalham valores como respeito, disciplina, cooperação e inclusão, além de incentivar a autoestima, o trabalho em equipe e a convivência entre as crianças.





A proposta vai além dos movimentos da capoeira. Os participantes também têm contato com a história e a cultura afro-brasileira por meio de cantos, musicalidade e instrumentos tradicionais, como berimbau, pandeiro e atabaque. Manifestações culturais relacionadas à prática, como o Maculelê e a Puxada de Rede, também fazem parte da iniciativa.





O projeto busca aproximar as novas gerações de uma tradição da cultura popular brasileira, reconhecida como patrimônio cultural, e contribuir para sua preservação e transmissão entre diferentes gerações. A iniciativa também pretende fortalecer os vínculos comunitários e oferecer às crianças uma alternativa de lazer e atividade física.





Além das aulas em Padre Gabriel, o projeto contempla estudantes da Unidade Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral (UMEFTI) Macionília Maurício Bueno, em Vila Velha, e crianças atendidas pela Associação REAME, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Nesta última, as atividades também são abertas à comunidade local.