6 mitos e verdades sobre o uso de absorventes internos

Falso. É impossível que um absorvente interno se perca no corpo, já que o colo do útero, localizado no final do canal vaginal, possui uma abertura muito pequena, na qual permite apenas a passagem de sangue ou espermatozoides, e a vagina é em fundo cego (sem contato com a cavidade abdominal). Caso haja qualquer intercorrência, o indicado é ficar em uma posição relaxada, como agachada, e fazer força para que ele saia. Se a dificuldade persistir, entre em contato com um profissional de saúde.