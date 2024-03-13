AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Saúde da mulher

6 mitos e verdades sobre o uso de absorventes internos

Ginecologista desmistifica o assunto e elenca orientações importantes para mulheres que menstruam

Publicado em 13 de Março de 2024 às 17:52

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 mar 2024 às 17:52
Imagem Edicase Brasil
Mitos sobre o absorvente interno afetam a decisão das mulheres de utilizar o método Crédito: Anton Tolmachov | Shutterstock)

O absorvente interno, desde sua criação, tem sido objeto de muitos mitos e verdades que circulam entre as mulheres. Enquanto algumas informações são fundamentadas em evidências científicas, outras são baseadas em crenças populares ou desinformação.

Em função disso, a ginecologista Juliana Sperandio, parceira da Pantys, esclarece algumas dúvidas mais comuns relacionadas ao uso de absorventes internos, fornecendo uma visão abrangente para ajudar as mulheres a tomar decisões informadas sobre a higiene menstrual. Confira:

1. O uso de absorvente interno pode romper o hímen?

Depende. É importante entender que o hímen não é uma barreira sólida que precisa ser “rompida”. O hímen é uma membrana fina e elástica que naturalmente se estica ao longo do tempo, devido a atividades físicas normais, como exercícios, uso de absorventes internos ou mesmo durante a menstruação.

Além disso, existem variações anatômicas de hímen: perfurado (já tem orifício), imperfurado, cribriforme (vários furinhos), dentre outros. Para hímens perfurados ou com qualquer orifício mesmo que menor, a inserção cuidadosa de um absorvente interno geralmente não causa ruptura, especialmente se feita com suavidade e seguindo as instruções do produto.

2. O uso de absorvente interno é doloroso para mulheres virgens?

Verdade. O uso de um absorvente interno pode ser desconfortável para algumas mulheres, independentemente de serem virgens ou não. No entanto, isso não está diretamente relacionado ao status de virgindade. A sensação de desconforto pode ocorrer devido à falta de familiaridade com o processo de inserção, devido a um ajuste inadequado do tamanho do absorvente ou até mesmo de doenças específicas como endometriose e vaginismo. Com prática e escolha do tamanho certo, muitas mulheres encontram o uso de absorventes internos tão confortável quanto o uso de absorventes externos.

3. Os absorventes internos podem causar infecção ou problemas de saúde?

Verdade. Se usado corretamente, os absorventes internos são seguros para a maioria das mulheres, incluindo aquelas que são virgens. No entanto, existe um pequeno risco de infecção se o absorvente não for trocado regularmente – chamado síndrome do choque tóxico. É essencial seguir as instruções de higiene e trocar o absorvente conforme necessário para reduzir o risco de infecções.

Imagem Edicase Brasil
Não existem comprovações médicas de que mulheres virgens não podem usar absorventes internos  Crédito: Victor Moussa | Shutterstock

4. Mulheres virgens não podem usar absorventes internos?

Falso. Não há nenhuma razão médica ou biológica pela qual as mulheres virgens não possam usar absorventes internos. Como mencionado anteriormente, o hímen é uma membrana elástica que se adapta às mudanças no corpo, incluindo a inserção de um absorvente interno, especialmente quando são perfurados.

Os absorventes internos são projetados para serem usados confortavelmente por mulheres de todas as idades e status sexual. É fundamental escolher o tamanho e o tipo de absorvente interno adequados para o corpo de cada mulher, independentemente de sua experiência sexual. Além disso, sabemos que virgindade não é um conceito que necesariamente deveria ser relacionado à presença do hímen, visto que podem existir relações sexuais sem penetração.

5. O absorvente interno precisa ser trocado ao longo do dia?

Verdade. A duração de uso de um absorvente interno varia conforme o fluxo menstrual de cada mulher. Em geral, é recomendado trocar o absorvente interno a cada 4 a 8 horas para evitar o risco de infecções.

No entanto, em dias de fluxo mais intenso, pode ser necessário trocar com mais frequência. Durante a noite, não há nenhuma contraindicação específica em relação ao uso. É seguro dormir com ele, desde que seja trocado antes de dormir e imediatamente após acordar.

6. O absorvente interno pode se perder no corpo?

Falso. É impossível que um absorvente interno se perca no corpo, já que o colo do útero, localizado no final do canal vaginal, possui uma abertura muito pequena, na qual permite apenas a passagem de sangue ou espermatozoides, e a vagina é em fundo cego (sem contato com a cavidade abdominal). Caso haja qualquer intercorrência, o indicado é ficar em uma posição relaxada, como agachada, e fazer força para que ele saia. Se a dificuldade persistir, entre em contato com um profissional de saúde.

“O uso de absorvente interno por mulheres virgens é uma escolha pessoal e não deve ser limitado por mitos infundados. É importante que as mulheres tenham acesso à informação precisa e confiável sobre saúde menstrual para escolherem produtos adequados para o corpo, seguindo as instruções de uso e troca regularmente. Se surgirem dúvidas ou preocupações específicas, é recomendável buscar orientação médica ou consultar um profissional de saúde”, conclui Juliana Sperandio.

Veja Também

Veja 5 alimentos com proteína que podem substituir o ovo

Mulher virgem pode usar absorvente interno? Entenda a dúvida de Beatriz, do BBB 24

Superalimento: 7 benefícios do ovo para a saúde

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tartaruga-cabeçuda é encontrada a dois quarteirões do mar em praia de Anchieta
Tartaruga se desorienta após desova e vai parar longe do mar em Anchieta
Acidente ocorreu na Rua Cecília Meireles, no bairro São José.
Caminhão derruba poste e deixa moradores sem energia em Linhares
Imagem de destaque
Raphinha volta à Seleção e marca gol: a história da família que já contribuiu com dois jogadores para o Brasil em Copas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados