6 atividades físicas em grupo para fazer com os amigos

“A dança pode ajudar no combate ao estresse e a depressão leve ou moderada. Quem dança fica mais próximo dos outros, o que ajuda neste tipo de doença. É um momento para recarregar as baterias, mudar o foco. Você esquece todos os problemas. Eles não sumiram. Quando você termina a atividade, eles estão lá, mas você está com as baterias recarregadas, com outra energia para enfrentá-los”, acrescenta o professor de dança Rogério Luiz Pereira.