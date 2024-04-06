5 receitas com batata-doce para o pós-treino

Em uma panela de pressão, coloque o azeite, o frango, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica e misture bem. Leve ao fogo médio e refogue por 3 minutos. Em seguida, adicione a água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Aguarde o frango esfriar, desfie-o e transfira para um recipiente. Junte a batata-doce, a ricota , os tomates, as claras de ovo, a salsinha e a cebolinha e misture bem. Reserve. Unte formas para cupcake com azeite e distribua a massa sobre elas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.