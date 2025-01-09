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5 produtos indispensáveis para manter a saúde íntima nas férias

Veja itens práticos e eficazes para manter o conforto e o bem-estar das mulheres

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 19:20

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

09 jan 2025 às 19:20
Incluir produtos íntimos na necessaire evita incômodos durante as férias (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)
Incluir produtos íntimos na necessaire evita incômodos durante as férias Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock
Verão, férias e calor: a combinação perfeita para relaxar e aproveitar. Mas, enquanto curtimos viagens e passeios, é essencial não descuidar da saúde, especialmente a íntima. Para muitas mulheres, essa época pode trazer alguns desafios, mas a boa notícia é que estar preparada faz toda a diferença.
Pensando nisso, a ginecologista Dra. Émile Almeida lista 5 produtos de farmácia indispensáveis que ajudam a manter o bem-estar e a saúde íntima durante o verão. Confira!

1. Adesivo térmico

Atua no alívio das cólicas e, segundo Émile Almeida, é ótimo durante as viagens e mudança de rotina, quando o ciclo pode ser afetado. “Esse adesivo é encontrado facilmente em farmácias e é uma ótima alternativa para quem não quer depender de medicamentos”, explica a ginecologista.
O adesivo térmico tem um funcionamento simples e eficaz: ao entrar em contato com o ar, ele se aquece e, ao ser colocado sobre o abdômen, proporciona alívio para a dor por até 8 horas. “Ele não é um medicamento, a ação dele é puramente o aquecimento que ajuda a aliviar as cólicas”, completa.

2. Hidratante não hormonal

Para a médica, outro produto indispensável é o hidratante vaginal não hormonal. “Durante o verão, a alta temperatura e a umidade podem agravar o ressecamento vaginal, principalmente em viagens longas ou mudanças de clima. Esses hidratantes ajudam a manter a área íntima hidratada e confortável, sem recorrer a hormônios”, diz.
Todavia, a Dra. Émile Almeida ressalta a importância de escolher produtos que não contenham substâncias químicas agressivas. “Prefira hidratantes que não contenham parabenos ou sulfatos e que sejam o mais naturais possível”, sugere.
O sabonete íntimo mantém a higiene sem agredir a mucosa vaginal (Imagem: west_photo | Shutterstock)
O sabonete íntimo mantém a higiene sem agredir a mucosa vaginal Crédito: Imagem: west_photo | Shutterstock

3. Sabonete neutro

A Dra. Émile Almeida também recomenda o uso de sabonetes neutros, sem fragrância, parabenos ou sulfatos, como forma de manter a higiene íntima sem agredir a mucosa vaginal. “Muitas mulheres, especialmente aquelas com pele sensível ou tendência a alergias, devem optar por produtos de higiene íntima mais suaves. Um sabonete neutro é a escolha mais segura e eficaz”, afirma a ginecologista. Esse cuidado simples, mas essencial, previne irritações e mantém a saúde íntima em dia durante as férias.

4. Coletor menstrual

Em quarto lugar, a ginecologista destaca os coletores menstruais como uma excelente opção para mulheres em viagem. “Os coletores, assim como os discos menstruais, são muito práticos e ideais para quem não quer se preocupar com absorventes durante as viagens. Eles são uma excelente alternativa, principalmente para quem tem alergia aos produtos tradicionais”, afirma.
A Dra. Émile Almeida recomenda também a opção de coletores com aplicadores, que tornam o uso ainda mais simples e higiênico. “Existem coletores de diferentes tamanhos e formatos, o que possibilita que a mulher escolha aquele que mais se adapta ao seu fluxo. Eles podem ser lavados e reutilizados até 80 vezes, o que é extremamente econômico e ecológico”, ressalta.

5. Calcinha menstrual

A ginecologista também indica as calcinhas menstruais como outro item fundamental para as mulheres durante o verão e as viagens. “As calcinhas menstruais são uma excelente opção para quem busca praticidade, conforto e proteção. Elas podem ser usadas sozinhas ou em conjunto com o coletor, e estão disponíveis em diversos modelos e tamanhos, adaptando-se aos diferentes fluxos menstruais”, afirma. Ela acrescenta que, além de confortáveis, as calcinhas menstruais são reutilizáveis e muito práticas para as mulheres que estão sempre em movimento.
Por Thainara Áreas

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