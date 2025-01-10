10 dicas para criar boas memórias com as crianças nas férias

Memórias afetivas podem ser criadas com as crianças nas fériasCrédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Ao longo do ano letivo, a parceria entre escola e família é essencial para o desenvolvimento integral das crianças. Essa colaboração ultrapassa as salas de aula, promovendo valores como criatividade, empatia e a construção de memórias afetivas.
Durante as férias, essa relação pode ser ampliada, com as famílias desempenhando um papel ativo na continuidade do aprendizado e no fortalecimento dos laços emocionais. As memórias afetivas criadas na infância têm impacto direto no desenvolvimento emocional e cognitivo ao longo da vida. Experiências positivas nessa fase fortalecem a autoestima e a confiança, enquanto memórias negativas podem influenciar o bem-estar emocional.
Um artigo do programa DEDICA (Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente) reforça a importância de vivências enriquecedoras na infância para o equilíbrio emocional e o autoconhecimento. Elisangela Schulz, coordenadora pedagógica dos Anos Iniciais do Colégio Semeador, em Foz do Iguaçu (PR), afirma que as férias são uma oportunidade única para criar momentos significativos “Os pais podem aproveitar esse período para explorar atividades que desenvolvam criatividade, autonomia e aprendizado conjunto, criando memórias marcantes e enriquecedoras”, afirma.
Simplicidade pode fazer a diferença
Durante o ano letivo, atividades como oficinas de arte, leitura e culinária desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das crianças . Nas férias, essas práticas podem ser replicadas em casa, promovendo interações valiosas entre pais e filhos. “O segredo está na simplicidade. Não são necessárias grandes produções. Pequenos gestos e momentos de qualidade já fazem toda a diferença”, diz a coordenadora Elisangela Schulz.
A especialista destaca que o envolvimento genuíno dos pais é o principal componente para criar boas memórias. “Estar presente e dedicar tempo de qualidade é o maior presente que você pode dar ao seu filho. Essas memórias serão levadas por toda a vida, fortalecendo os laços familiares e contribuindo para o desenvolvimento emocional e social das crianças”, ressalta.
Tornando as férias inesquecíveis
Abaixo, confira algumas dicas da Elisangela Schulz para transformar as férias em uma experiência inesquecível!
1. Momentos de leitura compartilhada
Crie um ambiente acolhedor para leitura em casa. Escolha livros que seu filho goste ou revisite materiais indicados pela escola. Transformar a leitura em um hábito regular, como antes de dormir, fortalece os laços afetivos e incentiva o hábito da leitura.
2. Atividades artísticas e manuais
Monte um espaço em casa com papel, tintas e materiais recicláveis. Criem juntos pinturas, colagens ou esculturas. “Essas atividades estimulam a criatividade e proporcionam momentos de cumplicidade. As crianças adoram expressar sua imaginação, e os pais podem participar ativamente, incentivando e admirando o que elas fazem”, sugere Elisangela Schulz.
As brincadeiras ao ar livre podem ser prazerosas para as criançasCrédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
3. Exploração ao ar livre
Aproveite parques, praças ou trilhas para atividades ao ar livre. Brincadeiras como esconde-esconde, observação da natureza ou piqueniques em família fortalecem os vínculos com o ambiente e estimulam a convivência.
4. Culinária em família
Convide os filhos para cozinhar. Escolham receitas simples, como bolos ou biscoitos, e transformem a experiência em um aprendizado sobre organização, paciência e trabalho em equipe. “A cozinha também é um ótimo lugar para ensinar matemática, com medidas e proporções, e para criar memórias afetivas ao redor da mesa”, explica a coordenadora.
5. Jogos e brincadeiras educativas
Jogos de tabuleiro, desafios de memória ou uma caça ao tesouro em casa são formas divertidas de estimular o raciocínio lógico e a criatividade das crianças.
6. Criação de histórias
Inventem histórias juntos, criando personagens e cenários. Pequenas peças teatrais podem ser montadas para dar vida às ideias. Essa atividade estimula a imaginação e fortalece a comunicação.
7. Cultivo de um jardim ou horta caseira
Introduza as crianças ao mundo da jardinagem. Plantar sementes, cuidar de mudas e acompanhar o crescimento das plantas, ensina paciência, responsabilidade e cuidado com a natureza.
8. Sessões de cinema em casa
Transforme uma noite comum em um evento especial. Escolham juntos um filme, preparem pipoca e criem um ambiente aconchegante. Após a sessão, conversem sobre os temas abordados, incentivando o pensamento crítico.
9. Passeios culturais
Visite museus, exposições ou bibliotecas locais. Esses passeios enriquecem o repertório cultural da família e despertam a curiosidade por novos conhecimentos.
10. Oficinas criativas
Organize atividades temáticas, como a produção de bijuterias, construção de brinquedos com materiais recicláveis ou criação de instrumentos musicais caseiros. Essas oficinas podem revelar novos talentos e paixões.
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