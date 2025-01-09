5 cuidados com crianças que praticam atividade física na academia

A prática de atividade física é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças. Com o aumento da busca por saúde e bem-estar, muitos pais têm considerado matricular seus filhos em academias, especialmente com a popularização de programas de exercícios voltados para o público infantil.
Segundo Lucas Marques, coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, a atividade física é fundamental para o crescimento saudável das crianças e contribui para o desenvolvimento motor, o fortalecimento do sistema imunológico e a prevenção de doenças como obesidade. “O exercício físico regular também tem um impacto positivo na autoestima e no comportamento das crianças, além de ajudar na melhora da qualidade do sono e no controle do estresse”, explica.
No entanto, quando se trata de frequentar uma academia tradicional, o professor destaca que é importante adaptar o tipo de atividade à faixa etária da criança. “Academias convencionais, com equipamentos voltados para adultos, podem não ser a opção ideal para as crianças, pois esses aparelhos não foram projetados para o corpo em crescimento , o que pode representar riscos para a saúde se usados inadequadamente”, alerta.
Atividades físicas benéficas para crianças
Apesar dos cuidados necessários com relação ao tipo de atividade, Lucas Marques reforça que a prática regular de exercícios é extremamente benéfica para as crianças. A atividade física contribui para o desenvolvimento da coordenação motora, da força, da flexibilidade e do equilíbrio, elementos essenciais para o crescimento saudável. “Atividades como corrida, natação, esportes coletivos, ginástica e dança são extremamente indicadas, pois trabalham o corpo de forma integral e promovem o bem-estar físico e mental das crianças”, afirma o professor.
Além disso, ele observa que a prática de exercícios na infância estabelece hábitos saudáveis que podem ser mantidos por toda a vida, prevenindo problemas futuros, como doenças cardíacas e problemas musculoesqueléticos. “O incentivo ao esporte e à atividade física desde cedo pode formar adultos mais ativos, com menos risco de desenvolver doenças associadas ao sedentarismo”, destaca.
Adolescentes podem frequentar academias
Lucas Marques explica que, para crianças de idades mais novas, o foco deve ser em atividades lúdicas e brincadeiras que estimulem o movimento, como correr, saltar e jogar bola, mais do que em treinamento estruturado em aparelhos de academia. No entanto, à medida que a criança cresce e atinge a fase pré-adolescente (por volta dos 12 anos), é possível introduzir atividades mais direcionadas, sempre com supervisão profissional.
“As academias podem ser uma opção para adolescentes, especialmente quando os programas são adaptados para o público jovem. Algumas academias oferecem aulas específicas para esse público, com treinos voltados para o fortalecimento muscular, resistência e flexibilidade, utilizando equipamentos adequados para a sua faixa etária e sempre com acompanhamento de um profissional de educação física qualificado”, explica o professor.
Ele ressalta que, para que os treinos sejam benéficos, o trabalho com peso e resistência deve ser feito de forma gradual e controlada. A utilização de pesos livres ou de equipamentos com cargas muito altas pode sobrecarregar o corpo do jovem, prejudicando o desenvolvimento ósseo e causando lesões.
Cuidados com crianças na academia
Ao considerar matricular um filho em uma academia, é fundamental que os pais estejam atentos a alguns pontos, conforme orienta o professor Lucas Marques:
1. Acompanhamento profissional
O treino deve ser sempre orientado por um profissional de educação física capacitado, que compreenda as necessidades específicas de uma criança ou adolescente e saiba adaptar os exercícios à sua faixa etária.
2. Foco em atividades funcionais
A prática de exercícios deve ser voltada para o desenvolvimento motor geral, com ênfase em movimentos funcionais que estimulam o equilíbrio, a coordenação e a agilidade. A musculação intensa deve ser evitada, pois pode afetar negativamente o desenvolvimento ósseo.
3. Respeitar os limites
É importante que os pais e educadores respeitem os limites do corpo da criança. A atividade física deve ser desafiadora, mas sem causar excesso de esforço, o que poderia levar a lesões.
4. Diversão e variedade
A atividade física deve ser prazerosa. Portanto, a criança não deve ser forçada a realizar um exercício que não gosta. Incentivar a prática de diferentes atividades, como esportes coletivos, natação, atletismo ou dança, ajuda a manter a motivação e o interesse pela prática.
5. Evitar exercícios de alta intensidade
Para crianças menores, os exercícios devem ser de baixa intensidade e foco em atividades que ajudem a melhorar a resistência cardiovascular, a flexibilidade e o equilíbrio, sem sobrecarregar os músculos e as articulações.
Por Bianca Lodi Rieg