5 dicas para evitar lesões em atividades ao ar livre nas férias

Cuidados ajudam a prevenir lesões durante a prática de atividade física nas férias Crédito: Imagem: 4 PM production | Shutterstock

Muitas pessoas aproveitam o verão para praticar esportes e atividades físicas ao ar livre, como corrida, ciclismo, caminhada, esportes aquáticos, entre outros. No entanto, a prática inadequada pode gerar lesões ortopédicas.

“O verão é um convite à prática de atividades ao ar livre e ao lazer, mas é preciso estar atento aos cuidados preventivos para que a diversão não seja interrompida. Seguir orientações simples, mas eficazes, pode fazer toda a diferença para garantir a eficiência da atividade e a segurança de quem a prática. As lesões musculares podem gerar dor localizada, edema, hematomas e rigidez muscular”, diz o Dr. Carlos Eduardo Passos, ortopedista e coordenador do curso de Medicina da Faculdade Anhanguera.

Abaixo, o médico lista 5 dicas para evitar lesões e aproveitar as férias com mais segurança. Confira!

1. Pratique aquecimento e alongamento

Chave para evitar lesões musculares antes de iniciar qualquer atividade física , o aquecimento adequado e o alongamento são fundamentais. O aumento da temperatura no verão pode enganar o corpo, que pode não se sentir tão “frio” quanto em outras estações. No entanto, sem o aquecimento correto, os músculos e tendões podem ser mais suscetíveis a distensões e outras lesões.

“O aquecimento deve ser gradual, com movimentos leves que aumentem a circulação sanguínea. O alongamento também ajuda a preparar os músculos para o esforço físico, reduzindo o risco de lesões. É como digo aos pacientes, quem alonga, tem vida loga”, explica o Dr. Carlos Eduardo.

2. Hidrate-se e respeite os seus limites

O calor intenso pode levar à desidratação, o que afeta negativamente o desempenho físico e aumenta o risco de lesões. Beber água de forma constante antes, durante e após a atividade é essencial para manter os músculos e articulações lubrificados e evitar câimbras e lesões musculares.

Além disso, é importante respeitar os limites do corpo. O excesso de atividades físicas, especialmente se realizadas de forma abrupta e sem descanso adequado, pode ser prejudicial, aumentando as chances de sobrecarga nas articulações e músculos.

Utilizar o tênis adequado durante a corrida ajuda a evitar lesões Crédito: Imagem: wayhomestudio | Freepik

3. Utilize equipamentos adequados para cada atividade

Seja para correr, andar de bicicleta ou praticar esportes aquáticos, o uso de equipamentos adequados e confortáveis é indispensável. No caso da corrida , por exemplo, o tênis adequado pode fazer toda a diferença para evitar lesões nos pés, tornozelos e joelhos. Para a prática de esportes aquáticos, como natação ou stand-up paddle, é importante usar pranchas e equipamentos de boa qualidade e adequados ao seu nível de habilidade.

4. Cuidado com o calor e o sol

As altas temperaturas no verão podem gerar desidratação e desgaste excessivo. Em atividades ao ar livre, é importante fazer pausas regulares para descanso e hidratação, além de usar protetor solar para proteger a pele dos raios UV. Se sentir sinais de cansaço excessivo ou tontura, interrompa a atividade e procure sombra para se recuperar.

5. Ouça seu corpo

A dor é um sinal de alerta de que algo não está certo. Durante o verão , muitas pessoas tendem a se empolgar com atividades físicas, mas é fundamental ouvir o corpo e não ultrapassar seus limites. Se sentir dor ou desconforto, é importante parar e, se necessário, buscar orientação médica.