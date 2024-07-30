5 doenças que podem ser causadas por fezes e urina de animais

A convivência com animais de estimação traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, como a redução do estresse e a promoção de uma rotina mais ativa. No entanto, é essencial estar ciente dos riscos associados ao contato com a urina e as fezes de cães e gatos. Isso porque, segundo Vanessa Lowe Silva Santana, professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, eles podem afetar a saúde dos humanos.