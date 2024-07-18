5 benefícios do chá de boldo para a saúde

A redução do inchaço também está ligada à produção de urina, pois essa é uma das formas de eliminar o excesso de água do corpo. Dessa maneira, o chá de boldo é um ótimo aliado contra a retenção de líquido , devido às suas propriedades diuréticas que estimulam a micção. Além disso, como a bebida também melhora a função digestiva, reduz a formação de gases intestinais, combatendo o desconforto abdominal que, muitas das vezes, está associado ao inchaço.