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5 alimentos essenciais para ter mais energia na menopausa

Uma alimentação adequada pode ajudar a mulher a ter mais bem-estar durante esse período

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2024 às 09:00
Salmão
O salmão contém vitamina B, que ajuda a prevenir doenças cardíacas Crédito: Shutterstock
A menopausa é um período de transição na vida da mulher, que traz mudanças significativas no corpo e na mente. As oscilações hormonais afetam diretamente o metabolismo e a disposição. Por isso, manter uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes essenciais é fundamental para atravessar essa fase com mais energia e saúde.
Durante a menopausa, a queda dos níveis de estrogênio impacta diretamente o funcionamento do corpo. Segundo a nutricionista Flávia Palombini, essa baixa hormonal está associada a uma série de mudanças metabólicas, como a diminuição da capacidade de utilizar glicose como fonte de energia, aumento da inflamação corporal, e até mesmo alterações cognitivas, como déficit de concentração e maior irritabilidade.
"A queda do estrogênio faz com que o metabolismo da glicose seja afetado, o que pode deixar a mulher mais propensa ao cansaço e à irritabilidade, além de aumentar a tendência ao ganho de peso. Para contrabalançar esses efeitos, é crucial adaptar a dieta, priorizando alimentos que auxiliem na manutenção da energia e no combate aos sintomas comuns desse período”, explica.
Além disso, a diminuição da produção de serotonina durante a menopausa pode aumentar a ansiedade, levando muitas mulheres a buscarem conforto em alimentos ricos em açúcar e carboidratos. Mas os ácidos graxos, segundo a nutricionista, são a melhor fonte energética nesse período enfrentado pelas mulheres.
Veja alimentos para serem inseridos na dieta e ter mais bem-estar durante a menopausa

01

Abacate

Rico em vitamina E e ômega 9, o abacate é um poderoso aliado na melhora das funções sexuais femininas. Além disso, ele contribui para a saúde cardiovascular, ajudando a regular os níveis de colesterol e a fornecer energia de forma constante.

02

Oleaginosas

Nozes, castanhas, amêndoas e amendoins são fontes ricas de ômega 9, vitaminas do complexo B, selênio, magnésio, fósforo e zinco. Essas oleaginosas ajudam a melhorar a saúde intestinal, além de fornecerem energia sustentável ao longo do dia. "As oleaginosas são excelentes para combater a fadiga e promover uma sensação de saciedade prolongada".

03

Linhaça

Essa pequena semente é uma fonte poderosa de ômega 3, essencial para a saúde das mulheres na menopausa. Além de ajudar na prevenção do câncer de mama, a linhaça auxilia na regulação hormonal e melhora o funcionamento do sistema nervoso.

04

Salmão

Fonte de ômega 3 e vitamina D, o salmão é crucial para a saúde do cérebro, do coração e do sistema imunológico. Ele também contém vitamina B, que ajuda a prevenir doenças cardíacas. "O salmão é um dos melhores alimentos para se consumir na menopausa, pois além de nutrir o corpo, ainda protege contra inflamações", diz a nutricionista.

05

Coco

Com baixo índice glicêmico e rico em substâncias antioxidantes como selênio e ácido gálico, o coco é excelente para combater os radicais livres e prevenir o envelhecimento precoce. Ele também auxilia na estabilização dos níveis de açúcar no sangue, o que é essencial durante a menopausa.

O que evitar

Embora seja importante focar nos alimentos que ajudam a manter a energia, é igualmente crucial evitar aqueles que podem prejudicar o bem-estar durante a menopausa.
 Alimentos ricos em açúcares e carboidratos simples devem ser consumidos com moderação ou evitados. Na lista estão o leite condensado, a gordura hidrogenada e biscoitos doces.
“Esses itens podem causar picos de glicose no sangue, seguidos de quedas bruscas, o que impacta negativamente a disposição e o humor”, ressalta.

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