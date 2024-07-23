5 ácidos com ação potente para tratar manchas na pele

O ácido azelaico é uma opção terapêutica que pode ser usada inclusive na gestação para prevenir, melhorar, controlar e clarear o melasma, segundo a dermatologista. “Esse ácido age nas células produtoras de pigmento (melanócitos), interrompendo essa atividade e seu desenvolvimento. É um ativo que age no excesso de pigmentação, e não no pigmento normal da pele, inibindo uma enzima chamada tirosinase, que atua e estimula o processo de produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele”, explica Mônica Aribi. Essa substância pode ser utilizada na face e no corpo.