Republicana moderada é derrotada e perde cadeira no Senado após quase 30 anos

Ela votou a favor da condenação de Donald Trump em seu segundo processo de impeachment, em janeiro de 2021. O processo ocorreu após a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro daquele ano, quando apoiadores do então presidente (que deixaria o cargo no dia 20 de janeiro) invadiram a sede do Congresso americano, em Washington, em uma tentativa de impedir a confirmação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020. Trump foi acusado de incitar a insurreição, mas acabou absolvido pelo Senado.