AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Alimentação saudável

4 nutrientes que ajudam a diminuir o colesterol ruim

Veja como o cuidado com a alimentação é fundamental para manter os índices do LDL sob controle

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 14:39

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 ago 2024 às 14:39
Imagem Edicase Brasil
O cuidado com a alimentação é essencial para o controle do colesterol Crédito: Chinnapong | Shutterstock
Conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), o Brasil tem quatro a cada dez adultos com nível de colesterol LDL alto. Esse é considerado o mais perigoso, porque se aloja nas paredes das artérias, forma placas de gordura e pode causar doenças, como problemas cardiovasculares, AVC (Acidente Vascular Cerebral), derrame, entre outros.
Os dados são tão preocupantes que há uma data estabelecida pelo governo brasileiro para conscientização da população: o Dia Nacional do Combate ao Colesterol, em 8 de agosto. Segundo a nutricionista Camile Zanichelli, da Always Fit, plataforma de e-commerce especializada em suplementos naturais, os cuidados com o colesterol devem sempre ter acompanhamento médico, independentemente da faixa etária.
“Manter uma alimentação saudável, praticar atividade física e idas regulares ao médico são essenciais para manter os níveis de colesterol em equilíbrio. Além disso, suplementos como ômega 3 também podem ser aliados, desde que tenham recomendação de profissionais de saúde”, afirma.
Abaixo, Camile Zanichelli lista 4 suplementos e alimentos que podem ser aliados à diminuição do colesterol ruim. Confira!

1. Ômega 3

Presente em peixes de águas frias como salmão, sardinha, atum, cavala e arenque, esse ácido graxo é conhecido por trazer benefícios na redução do colesterol ruim e triglicerídeos. Também pode ser encontrado na forma de suplementos de óleo de peixe.

2. Picolinato de cromo

Um dos minerais importantes para a saúde do organismo, o picolinato de cromo pode ser um aliado na redução do colesterol, dos níveis de açúcar no sangue, no controle de diabetes, além de contribuir para a perda de peso.
É possível encontrá-lo em alimentos como oleaginosas, cogumelo, ameixa, aspargo, carne, cereais integrais, vegetais e leguminosas, ovo, feijão, milho-verde, brócolis, queijo, espinafre, assim como também em suplementos em cápsulas.
Imagem Edicase Brasil
As fibras solúveis podem ser encontradas em vegetais (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito:

3. Fibras

Conforme a nutricionista, a inclusão de fibras solúveis, encontradas em frutas, vegetais e alguns cereais, também pode ajudar a reduzir o LDL . “Os suplementos como psyllium e betaglucanas podem ser úteis para aqueles que sentem dificuldade em consumir quantidades adequadas de fibras por meio da alimentação. Mas, antes de tudo, é necessário ter um acompanhamento de profissional da saúde, para não haver um consumo que seja prejudicial”, alerta. 

4. Coenzima Q10

Conhecida por ser um antioxidante poderoso que ajuda na redução do colesterol ruim e na saúde cardiovascular, a coenzima pode ser consumida por meio de legumes verdes, como espinafre e brócolis; em frutas, como laranja e morango; leguminosas, como soja e lentilha; frutas secas, amendoim, nozes, pistache e amêndoas; carnes de porco, frango e fígado; e peixes de gordura boa, como a truta, a cavala e a sardinha. Além disso, pode ser suplementada também por pessoas que fazem uso de medicamentos para controlar o colesterol.

Consumo de água e prática de atividade física

Por último e não menos importante, é importante haver consumo de pelo menos dois litros de água por dia, além da prática regular de atividade física , que não só contribui para o controle dos índices do colesterol, como também proporciona bem-estar e ajuda na imunidade.

Veja Também

Veja como o consumo de gorduras afeta o colesterol

5 dicas indispensáveis para controlar o colesterol

7 benefícios da ora-pro-nóbis para a saúde e como usá-la

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Bem estar Saúde Alimentos Alimentação Saudável Se Cuida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atividade física, alimentação equilibrada e estímulos cognitivos estão entre as estratégias que podem contribuir para a saúde cerebral (Imagem: pics five | Shutterstock)
Você está envelhecendo melhor do que seus pais?
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: nova rota na Serra para tirar caminhões pesados do trânsito
Imagem BBC Brasil
Google remove mais de 40 canais com falsos médicos de IA após reportagens da BBC News Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados