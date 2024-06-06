4 formas de preparar o ovo para ganhar massa muscular

Em um recipiente, coloque a banana, o ovo, o leite em pó e o whey protein e misture até ficar homogêneo. Adicione a canela em pó e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.