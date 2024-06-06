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Versátil e nutritivo

4 formas de preparar o ovo para ganhar massa muscular

Aprenda receitas diferentes com esse ingrediente para variar o cardápio e turbinar os resultados do treino

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 16:40

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 jun 2024 às 16:40
Imagem Edicase Brasil
Ovo pochê com molho de tomate é uma opção de prato  Crédito: ismishko | Shutterstock

O ovo é um dos alimentos mais versáteis e nutritivos disponíveis no mercado. Muito valorizado por atletas e pessoas que buscam ganhar massa muscular, ele é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade.

“Nos ovos, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais de que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e os minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Simone Abreu.

Apesar dos benefícios, se você consome ovos regularmente sabe que é fácil enjoar das versões tradicionais. Uma alternativa para continuar a consumi-los é explorar a variedade de preparo. Abaixo, confira algumas opções para você testar em casa!

Ovo pochê com molho de tomate

  • Ingredientes

  • 1 cebola descascada e fatiada

  • 2 dentes de alho descascados e amassados

  • 3 ovos

  • 1 xícara de chá de molho de tomate

  • Sal, salsinha picada e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o molho de tomate e cozinhe até levantar fervura. Após, quebre e disponha os ovos sobre o molho, sem quebrar as gemas, e cozinhe até ficarem consistentes. Tempere com sal e salsinha e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Omelete com aveia

  • Ingredientes

  • 2 ovos

  • 1 colher de sopa de farelo de aveia

  • 1 tomate sem sementes e picado

  • 1 cebola descascada e picada

  • 1 xícara de chá de peito de frango cozido, desfiado e temperado

  • Sal e salsinha picada a gosto

  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com um garfo, bata até ficar homogêneo. Adicione o farelo de aveia e o sal e mexa para incorporar. Após, aqueça uma frigideira untada com azeite em fogo médio e despeje os ovos. Acrescente o peito de frango e a salsinha. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Panqueca proteica com banana e canela

Imagem Edicase Brasil
Panqueca proteica com banana e canela  Crédito: WS-Studio | Shutterstock

  • Ingredientes

  • 1 banana descascada e amassada

  • 1 ovo

  • 1 colher de sopa de leite em pó

  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha

  • Canela em pó a gosto

  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana, o ovo, o leite em pó e o whey protein e misture até ficar homogêneo. Adicione a canela em pó e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Ovos mexidos com grão-de-bico

  • Ingredientes

  • 500 g de grão-de-bico cozido e sem casca

  • 1 cenoura descascada e ralada

  • 3 ovos batidos

  • 1 cebola descascada e picada

  • Sal, orégano e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o grão-de-bico, a cenoura e os ovos e mexa até cozinhar bem. Tempere com sal e orégano. Desligue o fogo e sirva em seguida.

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