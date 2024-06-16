4 dicas para aumentar a libido e melhorar a saúde sexual

Além dos exercícios físicos, a prática de meditação, ioga ou técnicas de respiração pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e melhorar o bem-estar geral. A meditação, por exemplo, é conhecida por aumentar a consciência corporal e a conexão emocional, o que pode resultar em uma experiência mais satisfatória. A Dra. Jessica Durand diz que “praticar técnicas de relaxamento regularmente pode contribuir para uma maior disposição e uma melhor resposta do corpo, promovendo um estado mental mais relaxado e focado durante as relações”.