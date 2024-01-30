3 efeitos que a privação sexual pode causar em reality show

“Vale lembrar que a sexualidade tem uma importância diferente para cada indivíduo. A privação do sexo pode não pesar tanto para algumas pessoas, mas, para outras, pode ser inimaginável ficar uma semana sem ter relações. Quem tem esse perfil, o ideal é buscar um terapeuta sexual, que irá avaliar se sua relação com o sexo é saudável ou se demanda atenção”, finaliza a sexóloga Bárbara Bastos.