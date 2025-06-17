12 opções de limpadores faciais em espuma para a sua rotina de skincare

Por que optar por sabonetes em espuma?
Textura leve e agradável. A espuma proporciona uma sensação de frescor e suavidade, facilitando a aplicação e o enxágue. "Essa textura permite que a limpeza seja feita de maneira rápida e eficiente, sem causar desconforto à pele".
Limpeza profunda sem agressão. Esses produtos removem as impurezas e o excesso de oleosidade sem comprometer a proteção natural da pele, sendo ideais até para peles sensíveis. “É importante que a limpeza garanta a integridade da barreira cutânea, e as espumas fazem isso de maneira eficaz”.
Praticidade para o dia a dia. A espuma é fácil de usar, promove uma limpeza eficiente em poucos segundos e não exige tempo adicional para a aplicação. "A praticidade desses produtos é um grande benefício para quem tem uma rotina agitada. A aplicação rápida e o enxágue fácil tornam a experiência ainda mais conveniente", destaca a médica.
Versatilidade para diferentes tipos de pele. Com fórmulas especialmente desenvolvidas, os limpadores em espuma podem ser ajustados às necessidades de cada tipo de pele, seja ela sensível, normal, mista, oleosa ou acneica, garantindo que cada pessoa encontre a opção mais adequada para o seu perfil de pele.
Veja 12 opções de limpadores faciais em espuma
- Espuma de Limpeza Acniben, da Isdin. Deixa uma sensação de frescor sem ressecar, pois sua fórmula conta com zinco PCA e ácido salicílico, que remove impurezas, desobstrui poros e reduz excesso de oleosidade, além de ter ação antimicrobiana. Preço: R$ 53,27 (COMPRE AQUI)
- Espuma de Limpeza Glycare Control, da Mantecorp Skincare. Indicada para peles oleosas, acneicas e sensíveis. Sua fórmula promove uma limpeza suave e eficaz com ação antipoluição, removendo os resíduos e impurezas da pele e reduzindo de forma duradoura o brilho e oleosidade da pele sem agredir ou ressecá-la por até 12 horas, redução de acne e cravos, e estímulo à renovação celular. Preço: R$ 53,01 (COMPRE AQUI)
- Sabonete Espuma de Limpeza Facial, da Dermotivin Original. Indicada para pele mista a oleosa, ajuda a reduzir o excesso de oleosidade, sem ressecar a pele. Traz fórmula com extratos naturais de Calêndula, Aloe Vera e derivados do óleo de coco. Conta com ação emoliente, suavizante e reduz a oleosidade, mantendo o equilíbrio natural da pele. Preço: R$ 41,31 (COMPRE AQUI)
- Mousse de Limpeza Facial Neo Dermo Hidra Mineral Collection, de Eudora. Com Vitamina B5 e Minerais, limpa suavemente, hidrata e deixa a pele com aspecto saudável e luminoso. Sua fórmula possui ação remineralizante, que repõe minerais essenciais e promove hidratação imediata, além de formar uma espuma cremosa e garantir uma limpeza suave. Preço: R$ 40,75 (COMPRE AQUI)
- The Face, da Bioré. É uma espuma facial densa e cremosa como chantilly, que limpa o rosto de forma eficiente e ultra gentil, com mínimo atrito sobre a pele. Absorve a sujeira, removendo-a com eficiência, ao mesmo tempo que protege a barreira cutânea, preservando a hidratação natural e a saúde da pele. Preço: R$ 122,90
- Espuma de Limpeza Facial, da Ricca. Ela remove os resíduos da poluição e recupera o viço natural da pele. Foi desenvolvida com bálsamo de framboesa ideal para todos os tipos de pele. Preço: R$ 19,97 (COMPRE AQUI)
- Espuma de Limpeza, da Vizzela. Limpa profundamente, hidrata e prepara a pele para receber a maquiagem sem obstruir os poros. Possui ativos como niacinamida, d pantenol (pró vitamina B5) e extrato de algodão, que controlam a oleosidade e hidratam a pele. Preço: R$ 63,90
- Secatriz Foam, da Dermage. Espuma de limpeza facial anti-oleosidade desenvolvida especialmente para a limpeza profunda das peles oleosas, proporcionando uma ação purificante e equilibrante, removendo impurezas e o excesso de oleosidade enquanto suaviza e trata a pele. Preço: R$ 89,00
- Super Cleansing Foam, da Care Natural Beauty. Proporciona uma limpeza profunda e gentil para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis. Sua formulação biotecnológica contém propriedades regenerativas que deixam a pele com toque suave e aspecto saudável e nutrido. Mantém o ph fisiológico, que garante o equilíbrio da pele. Preço: R$ 153,80 (COMPRE AQUI)
- Espuma Facial de Limpeza Immortelle Precieuse, de L'Occitane en Provence. Oferece uma limpeza para seu rosto, revelando uma pele limpa, livre de impurezas diárias, vestígios de maquiagem e deixando os poros menos visíveis. A pele fica macia e suave, pronta para receber os benefícios dos cuidados seguintes. Preço: R$ 99,00
- Sabonete Facial Bio Control, da Agradal. Rico em Ácido salicílico, Niacinamida (Vitamina B3) e Melaleuca (Tea Tree), ele promove uma limpeza completa da pele, removendo o brilho sem agredir enquanto combate o reaparecimento da oleosidade, acne e poros dilatados. Preço: R$ 44,61
- Espuma Facial Copaíba, da Amakos da Amazônia. Além de cremosa e sedosa, limpa profundamente, sem agredir o pH e a barreira cutânea da derme. Tem como ativo a resina de Copaíba, planta amazônica conhecida como “árvore milagrosa”, por gerar um óleo de grande complexidade.
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