11 benefícios da linhaça para a saúde e o emagrecimento

Um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) analisou os efeitos da suplementação com pó de semente de linhaça na gestão da diabetes. Durante a pesquisa, foi observado que pessoas com diabetes tipo 2 que receberam suplemento em pó de sementes de linhaça na quantidade de 10 a 20 gramas por dia durante 1 a 2 meses tiveram uma redução de 19,7% no açúcar no sangue em jejum.