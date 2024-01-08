10 suplementos alimentares consumidos por quem faz musculação

É uma proteína derivada do soro do leite, consumida para ajudar na recuperação muscular e no ganho de massa magra. “Além disso, o whey melhora o sistema imune; é rico em aminoácidos essenciais; possui absorção rápida; possui alto valor biológico, ou seja, é um suplemento completo de proteínas necessárias ao organismo; ainda contém proteínas concentradas, livre de gorduras e com pouco carboidrato; e contribui para a manutenção e crescimento muscular”, explica a nutricionista Nathalia Sales.