10 benefícios das frutas e verduras para a saúde

Elas contêm uma variedade de antioxidantes que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres no corpo. Isso pode contribuir para a prevenção de doenças crônicas. “As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.