Wabi-Sabi: 5 dicas para investir nessa tendência na decoração

Baseado em uma antiga filosofia japonesa, esse novo estilo diz que sua casa não precisa ser perfeita, mas real

Publicado em 24 de maio de 2018 às 11:33 - Atualizado há 6 anos

Neste ambiente, podemos ver várias inspirações da decor wabi-sabi como uso do tapete e cesto de sisal, os lençóis em camadas, tons terrosos e a mistura de materiais como a madeira, cobre, cimento. Crédito: followthecolours.com.br

Uma das principais tendências de decoração é o Wabi-Sabi. Você sabe o que é isso? Não? Pois fique sabendo que não é o único. Trata-se de uma antiga filosofia japonesa (zen-budismo) que busca encontrar beleza na impermanência e na imperfeição. Wabi-sabi é a arte de valorizar a simplicidade, o entorno - e com modéstia. A autenticidade é fundamental para essa filosofia, sendo a presença de rachaduras e arranhões nas coisas consideradas um simbolismo da passagem do tempo. Outra faceta dessa tendência é a ideia da beleza "óbvia" e "única".

Adotar materiais com rachaduras e imperfeições é parte do estilo Crédito: followthecolours.com.br

Em casa, isso significa enfatizar o uso de materiais artesanais e orgânicos, formas naturais, peças feitas com falhas, imperfeições inatas que abracem a autenticidade, mesmo que isso signifique estar um pouco fora de linha.

A decoração wabi-sabi inspira o minimalismo e se concentra mais nas pessoas que vivem no espaço do que em qualquer outra coisa. Posses e outros itens são reduzidos ao essencial com base na utilidade, beleza ou nostalgia (ou todos os três). A paleta de cores tende mais para os brancos, cinzas, verdes e tons de terra, graças ao uso dos materiais naturais.





A estética se encaixa ao estilo do ambiente Crédito: homely-au

Os produtos e a estética que se encaixam nesta categoria realmente se tornam mais atraentes e interessantes à medida que são "gastos" pelo tempo. Assim, eles revelam novas camadas de cor e texturas, efeitos e oxidações. O Wabi-Sabi fala sobre encontrar a beleza no 'não tão perfeito'. Pense então em mesas ou tábuas de corte com marcas de queimadura, ou cerâmicas artesanais que não tenham ficado 100% lisas.

Aproveite a luz natural. Janelas grandes e cores claras ajudam a iluminar os ambientes. Crédito: followthecolours.com.br

No Wabi-Sabi, aceitar a ideia de que sua casa não precisa ser um showroom o tempo todo é o ponto chave. "A vida real é bagunçada, e tudo bem se a sua casa for também". "As casas não devem ser perfeitas, elas devem ser vividas". Ou, pelo menos, é isso que essa principal tendência quer nos ajudar a abraçar.





O uso de objetos e materiais naturais (como madeira envelhecida, pedra, cerâmicas, palhas e fibras) pode trazer um pouco da tendência para dentro da sua casa. Crédito: Armelle Habib - Casier Kali Cavanagh; Elle France.

Mantenha a decoração real, seja autêntico e não sofra se não der pra arrumar a cama todos os dias! Anima abraçar o conceito japonês?

5 Dicas simples para experimentar o Wabi-Sabi em casa:

Cerâmica artesanal

Procure peças decorativas como vasos e bandejas com linhas e imperfeições orgânicas. Sua caneca favorita foi quebrada? Cole o pedaço de volta misturando-a com um pó colorido (que tal dourado?). Essa forma de upcycling - reutilização de materiais - resultará em um item exclusivo, personalizado e encantador, algo que você nunca conseguirá encontrar no varejo.

Concentre-se no essencial para compor sua decoração Wabi-Sabi Crédito: HallyENTITY_apos_ENTITYs London

Estilo em números ímpares

Evite simetria em casa e acrescente estilo ao usar acessórios em números ímpares. Como convém a tendência do Japão, o Wabi-Sabi pede moderação e simplicidade. Concentre-se no essencial.

Lençóis em camadas

Boa notícia para as pessoas que odeiam passar lençóis – o Wabi-Sabi celebra uma aparência desfeita. Opte por lençóis macios e enrugados. Permita-se sentir a textura dos tecidos.

Materiais Orgânicos

A natureza é perfeita, embora esteja cheia de imperfeições. O estilo tenta imitar esse eterno paradoxo e o resultado é surpreendente. Por que ficar chateado com pequenas manchas quando elas são cheias de graça? Madeira envelhecida com ranhuras claramente visíveis ou pedras não polidas, quando aplicadas ao mobiliário da casa, podem trazer uma alegria genuína para a sua décor. Aqui, a geometria delicada também é sempre bem-vinda – pode entrar na sala um espelho redondo de madeira que ampliará o espaço, um tapete circular de sisal, ou cestas de vime.

A paleta de cores é a do tons terrosos Crédito: Homely Australia

Paleta de Cores Terrosas

Embora certos tons vivos possam ter uma influência benéfica em uma decoração, o estilo Wabi-Sabi se baseia em uma paleta de cores tranquila. Tons quentes de bege e marrom emparelhados com cinzas neutros e off-white são uma excelente combinação. Não só eles fazem o espaço parecer maior, mas também criam um clima quente e sereno. Além disso, essas cores combinam facilmente com os elementos orgânicos incluindo madeira, pedra, vime.

*Por "Follow the Colours" especialmente para o blog da Todeschini

