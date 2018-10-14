Vitória é a 2ª cidade do Brasil que mais busca doenças no Google

Mesmo sabendo dos riscos, Luckas já se automedicou e pesquisou tratamentos pela internet Crédito: Fernando Madeira

Selo do 21º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta

Vitória é a segunda cidade do país onde há mais pessoas que admitiram fazer diagnóstico de doenças consultando a internet. A pesquisa, realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ) apontou que 59% dos capixabas consultam sintomas pela rede.

Além disso, o levantamento revelou que 47,46% da população da Região Sudeste não procura mais a orientação médica para tratamentos com remédios. Já 40,9% tem o hábito de realizar o autodiagnostico em sites de buscas e se automedicando.

A pesquisa foi realizada com 2.090 pessoas em junho deste ano em mais de 100 municípios em todas as regiões brasileiras.

Segundo o médico Samir Tuma Junior, é interessante quando alguém em tratamento pesquisa sobre seus medicamentos e exames. Mas quando o paciente não passa por um médico e aleatoriamente começa a pesquisar na internet sobre seu problema, isso aumenta a desinformação e gera desespero, pondera Samir.

Alguns dos produtos indicados na internet para tratar determinadas doenças podem provocar danos ao organismo. Fitoterápicos, por exemplo, são compostos por plantas medicinais que podem ter consequências nocivas à saúde.

É muito importante sempre ser orientado por um profissional que tenha conhecimento técnico, reforçou Samir.

AJUDA

A administradora Livia Serra Kill, 26 anos, diz que já usou a internet para pesquisar assuntos relacionados a seus exames, mas também busca ajuda com um farmacêutico que tem na família e uma amiga médica. Quando vejo alguma palavra diferente nos meus exames ou da minha mãe, eu pesquiso na internet por curiosidade, mas nunca tomei medicamento por conta própria, frisa.

Já o designer de interiores Luckas Vieira, 38, afirma que consultar diagnósticos na internet o ajuda a poupar tempo e o deixa menos estressado. Os postos de saúde e pronto-atendimentos sempre estão lotados com horas de espera, argumenta.

Já tive coceira nos olhos e era, aparentemente, conjuntivite. Pesquisei na internet os sintomas e tomei as precauções para amenizar a irritação Luckas Vieira, designer de interiores

Mesmo sabendo dos riscos, Luckas já se automedicou e pesquisou tratamentos pela internet. Já tive coceira nos olhos e aparentemente era conjuntivite, pesquisei na internet os sintomas e tomei as precauções para amenizar a irritação nos olhos disse.

O designer de interiores ressaltou que só fez automedicação para sintomas de conjuntivite, gripe ou dores de cabeça e que para algo além disso, sempre procurou orientação médica.





A PESQUISA

No Brasil

O estudo foi realizado em junho de 2018, com entrevistas com homens e mulheres e idade a partir dos 16 anos, pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ). No Brasil, 40% já fizeram ou fazem diagnóstico pela rede. Na classificação econômica, 55% das pessoas que fazem autodiagnóstico são das classes A e B e 26%, das classes D e E.

Região Sudeste

Na região, 47,46% admitiram não buscar mais orientação médica para tratamentos de saúde com remédios.

Vitória