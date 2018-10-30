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Estudo

Vírus da gripe deixa paciente sujeito a desenvolver pneumonia

Conforme explicam pesquisadores, para haver pneumonia a bactéria precisa estar no pulmão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 11:33

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 11:33

Campanhas de vacinação ajudam a evitar a propagação da gripe Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Uma pessoa infectada com vírus da gripe está mais propensa a desenvolver uma pneumonia  infecção pela bactéria pneumococo  do que aquela que não contraiu a gripe.
A conclusão é de estudo realizado pelo Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias (CRID) da Universidade de São Paulo - USP -, financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Faculdade de Medicina Tropical de Liverpool (Reino Unido).
A bactéria pneumococo pode ser encontrada no nariz de uma pessoa, mas não necessariamente provoca a doença no paciente.
Conforme explicam pesquisadores, para haver pneumonia a bactéria precisa estar no pulmão.
O corpo naturalmente mata ou evita que o pneumococo - que está colonizado no nariz - vá para o pulmão e cause pneumonia. Pessoas que estão com sistemas imunológicos normais geralmente não têm pneumonia, apesar de ter essa colonização [da bactéria], ou seja, apesar de expostas ao pneumococo, disse Helder Nakaya, pesquisador e professor da Faculdade de Ciências de Farmacêuticas da USP.
No entanto, por algum motivo, principalmente em pacientes mais vulneráveis, a bactéria sai do nariz e é transportada para o pulmão.
VÍRUS DA GRIPE
O estudo mostrou que, por causa do vírus da gripe, houve um grande aumento das bactérias do nariz dos voluntários que participaram do estudo.
Os mecanismos imunológicos para combater a colonização de pneumococos já tinham sido estudados em camundongos, mas eram ainda pouco conhecidos em humanos.
Conseguimos mostrar que, quando o vírus da gripe infecta a região nasal, a colonização [de pneumococo] aumenta e a chance de isso virar uma pneumonia também aumenta. Conseguimos mostrar que a gripe realmente torna você mais suscetível a pegar pneumonia
Helder Nakaya, pesquisador e professor da Faculdade de Ciências de Farmacêuticas da USP
Segundo ele, a infecção pelo vírus da gripe causa uma supressão do sistema imune, a bactéria da pneumonia se instala em maior número e a chance de ela ir para o pulmão é maior.
O professor ressalta a importância da pesquisa para que se possa pensar em estratégias de tratamento e prevenção da pneumonia.
Devido a essa relação, Nakaya alerta também para os efeitos da vacina contra a gripe se estenderem na prevenção da pneumonia. Se você evita ter a gripe, você evitar ter pneumonia também. A vacina da gripe é importante justamente para não deixar o vírus da gripe se estabelecer e causar enfraquecimento da imunidade e permitir que o pneumococo colonize, finalizou.

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