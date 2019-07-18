O Rei Leão

Veja todos os 10 looks fabulosos que Beyoncé usou no clipe de "Spirit"

A música faz parte da trilha sonora do filme O Rei Leão e o vídeo fez sucesso por conta de 10 figurinos incríveis, e de marcas mais variadas usados pela cantora

O live action de Rei Leão rendeu mais comentários, nesta quarta, 17, com a estreia do clipe "Spirit" da cantora Beyoncé, que dubla a personagem Nala - par de Simba - no filme. A música faz parte da trilha sonora do filme, e o vídeo da canção fez sucesso pois, além de ter participação especial de Blue Ivy - filha mais velha de Bey -, conta com 10 figurinos incríveis, e de marcas mais variadas, incluindo Valentino, e a brasileira Maison Alexandrine. Confira os detalhes das produções:

Beyoncé usou 10 looks poderosos no clipe de "Spirit". Crédito: Picasa

1. Vestido Valentino

A diva abriu o vídeo vestindo um Valentino Alta Costura da coleção de Primavera Verão 19. Ah, e nessa parte tem participação especial de Blue Ivy, sua filha mais velha.

Beyoncé no clipe de "Spirit" Crédito: Picasa

2. Vestido azul royal

O segundo look foi um vestido azul royal com uma fenda poderosa, usado em um cenário paradisíaco. O designer do modelo ainda não foi divulgado.

Beyoncé no clipe de "Spirit" Crédito: Picasa

3. Produção preta e branca nada básica

A produção em preto e branco conta com um terno completo e a bandana na mesma estampa, todos assinados pela marca do Congo, Tongoro.

Beyoncé no clipe de "Spirit" Crédito: Picasa

4. Vestido rosa com fluidez

O modelo rosa com muito tecido e fluidez é da designer israelense Shahar Avnet, um nome emergente entre os stylist de moda.

Beyoncé no clipe de "Spirit" Crédito: Picasa

5. Vestido verde tendência e argolas

Esse vestido no tom verde - super tendência - é assinado por Norma Kamali e os acessórios são de Lynn Ban.

Beyoncé no clipe de "Spirit" Crédito: Picasa

6. Lingerie de cordas

Esse look é da label californiana Déviant La Vie, que é especializada em lingeries de corda erótica feitas a mão.

Beyoncé no clipe de "Spirit" Crédito: Picasa

7. Body de marca brasileira

A Maison Alexandrine foi a responsável por esse body ultra bordado. E como complementação do look: acessório de búzios, feito pela africana La Falaise Dionn.

Beyoncé no clipe de "Spirit" Crédito: Picasa

8. Jaqueta de franjas

A jaqueta de franjas super tendência é da estilista Hyun Mi Nielsen.

Beyoncé no clipe de "Spirit" Crédito: Picasa

9. Macacão com (mais) franjas

As franjas entraram no figurino de Bay, né?. E essa foram feitas pela grife americana Laurel DeWitt.

Beyoncé no clipe de "Spirit" Crédito: Picasa

10. Vestido vermelho poderoso

O vestido vermelho, com decote e cheio de pregas fez sucesso entre os amantes da cantora. O designer ainda não foi divulgado.

Veja o clipe:

