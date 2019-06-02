Home
>
Vida
>
Veja por que vale a pena apostar nas frutas da estação

Veja por que vale a pena apostar nas frutas da estação

Quando estão na safra, elas são mais saborosas e nutritivas. Os destaques de junho e julho são abacate, cajá, morango, melão, carambola, kiwi, mexerica, laranja-lima, limão, maçã