Vai correr? Veja como preparar seu corpo

Rafaela Casati gosta de correr no calçadão em Camburi para manter a forma Crédito: Bernardo Coutinho

Para encarar uma corrida, não basta calçar um tênis e sair por aí. É preciso saber se o corpo está preparado para esse tipo de atividade ou o risco é de sofrer uma lesão capaz de tirá-lo da pista por um bom tempo.

Foi o que aconteceu com a empresária Rafaela Casati, de 27 anos. Pouco mais de um ano atrás, ela decidiu começar a correr e acabou tendo um problema na canela. Fui correr por conta própria, sem informação nenhuma. E estava com 20 quilos a mais. Acabei sentindo dores no joelho e desenvolvendo uma canelite, conta.

A canelite é apenas uma das lesões comuns em pessoas que correm sem o preparo adequado. É um problema que ocorre quando há sobrecarga na região por esforço repetitivo, explica a fisioterapeuta Rute Lane de Barros.

Segundo ela, estar acima do peso é um fator complicador para corredores. O certo é perder peso para correr, e não o contrário, como muita gente faz, observa Rute.

Depois, o ideal é buscar orientação de um profissional da educação física. E se a pessoa sentiu alguma dor ao correr, é bom buscar um médico ou fisioterapeuta para avaliação. Há exames que vão verificar como o corpo da pessoa se comporta na corrida, como é a pisada dela, a angulação de quadril, se ela está inclinando o tronco de forma correta, cita a especialista.

É possível, então, preparar musculatura e articulações para a corrida com exercícios específicos, entre eles a musculação. As pessoas sabem dos benefícios, mas quem é corredor odeia fazer musculação, comenta o personal trainer João Siqueira.

Basicamente, será preciso fortalecer algumas áreas muito exigidas na corrida, como panturrilha, posterior de coxa, abdômen. Às vezes, é preciso corrigir a postura. Uma inclinação errada causa desequilíbrio corporal e acaba sobrecarregando alguma região, diz João.

O treinamento não vai ser igual para todo mundo. Uns querem correr cinco quilômetros por dia. Outros querem participar de maratonas. São demandas diferentes. Então, tem que adaptar o corpo para as necessidades de cada um, orienta Rute Lane.

O que não dá é achar que é normal sentir dor. A pessoa percebe que o tornozelo está doendo e não procura ajuda. Isso pode aumentar o problema, afirma ela.

Rafaela, que teve orientação do personal, hoje participa de corridas país afora. Fiz um trabalho de fortalecimento e nunca mais tive dor nenhuma. Hoje corro distâncias maiores. Minha próxima meta é a Meia Maratona de Vitória, que tem 21 km, conta a jovem.

Pessoas correndo Crédito: Shutterstock

FAÇA AQUECIMENTO

Antes de qualquer treino ou prova de corrida faça um aquecimento de pelo menos 10 minutos para preparar os músculos e articulações para a atividade. Opte por uma caminhada ou por exercícios de coordenação.

FORTALEÇA

Faça treinamentos para ganho ou manutenção da força em dias intercalados com a corrida. Seguir essa rotina de exercícios e saber os principais músculos a serem trabalhados são formas importantes para manter as articulações protegidas.

ONDE CORRER

Ao correr na areia, há maior absorção de impacto, mas é preciso ter mais força e resistência muscular por ser terreno fofo. No asfalto o impacto é maior, mas é regular e linear, mais fácil de correr. O concreto deve ser evitado, por prejudicar a absorção do impacto.

SEM DOR

A dor é um aviso do corpo de que algo está fora do normal. Se apresentar dor, não treine. E se a dor continuar, não tome remédios. Procure um médico ou fisioterapeuta



