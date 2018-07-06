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Uso experimental

Vacina contra o HPV cura câncer de pele em paciente

Uso experimental foi indicado porque não havia outras opções de tratamento

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 12:59
Paciente de 97 anos, que não teve o nome revelado, tinha a perna direita coberta por tumores em estágio avançado Crédito: Universidade de Miami
O carcinoma de células escamosas é o segundo tipo mais comum de câncer de pele, com tratamento relativamente simples por remoção cirúrgica, mas em casos extremos pode gerar complicações. Foi o que aconteceu com uma paciente de 97 anos que procurou o Sylvester Comprehensive Cancer Center, em Miami, na Flórida, com a perna direita coberta por tumores.
 Ela não era candidata para cirurgia por causa do número e do tamanho de seus tumores  comentou a dermatologista Anna Nichols, que atendeu a paciente no Sylvester Comprehensive Cancer Center.  Também não era candidata para a radioterapia pelos mesmos motivos.
Sem opções, Anna recorreu a uma solução ainda experimental: a vacina Gardasil contra o HPV. Testes anteriores, realizados pela própria pesquisadora, reduziram o número de novos tumores em dois pacientes após o uso do medicamento. Contudo, a droga é aprovada apenas para a prevenção de cânceres cervical, anal, na vagina e na vulva provocados pelo vírus do papiloma humano.
 Eles decidiram tentar e funcionou  disse a paciente.  Matou todos.
Imagem mostra a perna da paciente antes, durante e após o tratamento Crédito: Universidade de Miami
A paciente recebeu duas doses da vacina no braço, com espaço de seis semanas entre as aplicações. Algumas semanas depois, a droga foi injetada diretamente na maioria dos tumores, em quatro aplicações ao longo de 11 meses. O caso foi relatado na revista JAMA Dermatology.
 Todos os tumores desapareceram completamente 11 meses após a primeira injeção direta e ela não teve recidivas  celebrou Anna.  Já se passaram cerca de 24 meses desde que começamos com o tratamento.
 

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