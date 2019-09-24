Passo a passo

VÍDEO| tutorial: faça uma trança versátil em cabelos curtos

Fios curtinhos também podem ter tranças lindas! A vlogger Thalita Ferraz é quem ensina

Publicado em 24 de setembro de 2019 às 14:28 - Atualizado há 6 anos

Os cabelos curtos entraram de vez na lista de cortes preferidos de todas as fashionistas de plantão - ou no desejo de quem quer mudar de vez de visual. E para quem ama penteados, pode ficar tranquila, pois é possível adotar opções lindas nos fios curtinhos, inclusive apostando nas tranças.

A vlogger Thalita Ferraz, em tutorial para o site All Things Hair, mostra como fazer, passo a passo, uma trança super prática e versátil:

PASSO 1: LAVAR





Esse penteado tem aquele ar de 'bagunçadinho', portanto, a lavagem precisa ser feita com produtos que tragam movimento para os fios.

PASSO 2: SECAR E TEXTURIZAR

Todo penteado preso precisa que o cabelo esteja seco. Depois de sair do banho, seque o cabelo com secador ou naturalmente. Use um produto

finalizador para dar textura aos fios.

PASSO 3: SEPARE AS MECHAS

Com um pente ou com as mãos separe uma mecha em cada uma das laterais da cabeça. Depois, prenda uma com elástico. Pegue a mecha solta, divida em três partes e comece a fazer a trança levando sempre para trás. Depois de pronta puxe algumas mechas de cada gomo para deixar o penteado mais bagunçado, com um aspecto mais casual. Prenda com um grampo.

PASSO 4: A OUTRA TRANÇA

Faça o mesmo procedimento na outra mechinha que você tinha reservado: trance, leve para trás da cabeça e prenda com um grampo. Um truque especial que a Thalita ensina é passar essa segunda trança por dentro da primeira, escondendo a ponta. Tente esconder os grampos também.

Apesar do tutorial ter sido feito nos fios lisos de Thalita, vale lembrar que o penteado funciona para todos os tipos de cabelos. Segundo o site All Things Hair, as mulheres cacheadas e crespas podem usar um creme para pentear antes de iniciar o penteado e assim, garantir a textura original dos cabelos a seu favor.

