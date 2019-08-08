Home
Upcycling: reutilize seus móveis antigos na nova decoração da casa

Para dar um novo sentido e renovar objetos não é preciso ter um conhecimento avançado: basta um olhar apurado e criatividade

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 14:29

 - Atualizado há 6 anos

Se preocupar com o meio ambiente e ter consciência sobre o que é consumido também faz parte do processo de decorar. Para projetar novos ambientes, não necessariamente é preciso escolher móveis novos que acabaram de sair das lojas. É possível transformar móveis ou peças que ganham novas funções a partir de um olhar apurado e criativo.

Mas, como é possível isso? O estilo é conhecido como Upcycling e diz respeito ao reaproveitamento de objetos e materiais para a criação de novos itens pensados para diferentes funções e sem mexer nas características originais. Com esse pensamento, as arquitetas Fernanda Mendonça e Cris Paola, apresentam inspirações que utilizaram em seus projetos.

Projeto: JMA Estúdio Crédito: Mariana Orsi

FUNCIONALIDADE

Nesse ambiente a porta foi transformada em prateleiras. Cada uma com um tamanho diferente e fixadas por meio do sistema de mão francesa, a reutilização criativa trouxe a funcionalidade de apoiar os objetos decorativos para o home office. “Com um bom corte, lixamento simples, e pintura foi possível transformar a peça e a economizar no orçamento da obra”, revela arquiteta Fernanda Mendonça.

Projeto: Cris Paola Crédito: Hamilton Penna

PEÇA REVESTIDA

Uma antiga estrutura de cama do casal se transformou em uma moderna estante. O material foi pintado com esmalte branco acetinado e a peça foi revestida com papel de parede geométrico. “A família da moradora é alemã, que já traz a cultura de um olhar atento ao que pode ter o seu uso repensado. Me senti contente de continuar com uma peça antiga agregada ao projeto", conclui Cris Paola.

