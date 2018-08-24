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Gordura saturada

'Uma bomba', diz médico capixaba sobre consumo de óleo de coco

'Faz muito mal. Usar como remédio, no dia-a-dia, você está ingerindo uma bomba', enfatizou Albemar Harrigan, médico da Sociedade Brasileira de endocrinologia

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 13:41
Óleo de coco virou alvo de críticas Crédito: Arquivo - GZ
"O óleo de coco é tão ruim quanto veneno puro. É um dos piores alimentos que você pode comer". A afirmação da professora de Harvard Karin Michels foi um dos assuntos mais comentados da internet durante esta semana. E ela não é a única a alertar sobre os perigos do alimento. O médico da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Albemar Harrigan, diz que a industrialização do óleo de coco não deveria ser permitida.
"O posicionamento dela (professora) foi ótimo. Um posicionamento que a classe médica já vinha tomando, através da sociedade de endocrinologia. Um posicionamento da sociedade de 2015 mostra esse veneno que o óleo de coco representa. Nele diz que não há qualquer evidência científica ou fisiológica de que o óleo de coco leva à perda de peso. O óleo de coco pode ser deletério para os pacientes, devido sua alta concentração de ácidos graxos saturados. Não tem evidência científica de eficácia com a finalidade de emagrecimento e apresenta potencial risco a saúde das pessoas. Também não se recomenda o uso de óleo de coco como óleo de cozinha devido ao alto teor de gordura saturada e de ser um produto que provoca a inflamação dos vasos sanguíneos. Isso nem deveria ser permitido a industrialização. Tem cunho exclusivamente comercial", explicou, o médico, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo.
Harrigan foi além e esclareceu porque muitas pessoas acreditam na falsa sensação de emagrecimento provocada pelo óleo de coco. "A pessoa que está engordando, qualquer coisa que eu der para ela que mude o que ela está fazendo, ela vai emagrecer. Ela vai parar de comer o que está engordando. As pessoas inventam todo ano alguma coisa que vai provocar esse milagre de emagrecimento. E na verdade vai simplesmente mudar o hábito da pessoa", esclareceu, antes de completar.
Para médico, uso do óleo de coco é prejudicial para a saúde Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"BOMBA"
"Faz muito mal. Óleo de coco tem gordura saturada. A gordura, banha, óleo, azeite e o óleo de coco são todos iguais. A diferença é o açúcar, chamado glicerol, que tem três componentes que aceitam ácido graxo. Essa forma saturada favorece substâncias inflamatórias. A gordura saturada como o óleo de coco e a banha é sólida, porque tem alto peso molecular. O óleo é insaturado, tem menor peso molecular, por isso é líquido. O azeite é monoinsaturado, por isso, é mais leve ainda. Quanto mais sólido, mais agressivo. O óleo de coco é quase que sólido. Usar como remédio, no dia-a-dia, você está ingerindo uma bomba", enfatizou o médico.
 
 

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