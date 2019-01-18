Um guia para cuidar dos seus olhos neste verão

Menina usa óculos de sol para proteger a vista dos efeitos nocivos do sol Crédito: Shutterstock

O verão chegou! Praia um dia, piscina no outro, banho de cachoeira ou de rio... Com tanto calor, muitas pessoas acabam se lembrando de proteger a pele, mas se esquecendo dos olhos, parte do corpo que requer um cuidado ainda mais nessa época do ano.

Para quem usa lentes de contato, óculos ou até mesmo tem problemas nas vistas, esses cuidados passam a ser ainda mais essenciais. Isso porque o excesso de exposição ao sol e ao cloro de piscinas pode piorar questões existentes ou até gerar novos problemas, prejudicando a saúde das córneas.

Sim, os olhos podem sofrer bastante ao longo do verão . Um grão de areia pode parecer inofensivo, mas é capaz de fazer um estrago na sua vista. A boa notícia é cuidar da vista exige medidas simples.

EXCESSO DE SOL PODE TRAZER RISCOS AOS OLHOS

Nem todo mundo sabe que, assim como o sol danifica a pele, ele pode queimar a córnea. "Por isso, a pessoa nunca deve se expor demais ao sol, ir à praia ou piscina, por exemplo, sem proteger os olhos. O certo é usar um óculos de boa qualidade, com filtro contra os raios ultravioletas. Até as crianças deveriam usar óculos de sol", recomenda o oftalmologista Kamel Moysés.

Já segundo o oftalmologista Bruno Valbon , a exposição exagerada traz consequências de curto e longo prazo. "No mesmo dia a pessoa pode sentir dor nos olhos, vista embaçada. A longo prazo, pode desenvolver catarata ".

Se sentiu que algo entrou no olho, nada de tentar tirar sozinho. "Se cai um grão de areia, a dor é insuportável. Parece que tem um caminhão de areia no olho. Mas não se deve jamais coçar os olhos. Se alguma coisa está incomodando, uma coisa a se fazer é pingar água filtrada gelada, que pode ajudar a remover o objeto. Mas se ele não sair, o melhor é procurar um médico o mais rápido possível", diz Moysés.

Quem usa lentes de contato deve ter cuidado dobrado com os olhos no verão. "Pode entrar algo e ficar grudado por cima da lente. A pessoa sente um leve incômodo e não faz nada. Aquilo pode infeccionar e gerar uma lesão na córnea", alerta o oftalmologista.

E nada de tentar tirar o objeto sozinho. Nesses casos, apenas um especialista pode retirar o item do olho com segurança. "O especialista vai usar um aparelho para localizar o corpo estranho e anestesiar o olho, se preciso, para retirá-lo com cuidado", explica Valbon.

SAIBA OS CUIDADOS NECESSÁRIOS COM OS OLHOS AO MERGULHAR NO MAR

Um erro comum entre banhistas é mergulhar com os olhos abertos. Parece bobo, mas esse hábito pode prejudicar seriamente a vista. “A água da praias, da piscina ou cachoeiras é um meio extremamente contaminado. Tem coliformes fecais, bactérias e outras substâncias que podem trazer alergias ou infecções”, diz a oftalmologista Ana Paula Canto.

Para evitar qualquer dano, a regra é fácil: basta evitar abrir os olhos debaixo d’água. “Uma alternativa é usar óculos de natação”. O cloro da piscina, diz a médica, é muito nocivo, assim como aplicar filtro solar muito próximo dos olhos.

VEJA AS PRINCIPAIS DICAS PARA CUIDAR DOS OLHOS NO VERÃO

O QUE FAZER SE CAIR AREIA NOS OLHOS? Se entrou um corpo estranho no olho, não mexa, jamais esfregue. Pode, no máximo, pingar água filtrada gelada. Se o incômodo continuar, procure um oftalmologista imediatamente, que irá localizar o objeto e retirá-lo com todo o cuidado, sem danificar os olhos

QUAIS OS RISCOS DE CAIR FILTRO SOLAR OU MAQUIAGEM NOS OLHOS? Aplicar certos produtos no rosto e ir para o sol pode não dar certo. O filtro solar, por exemplo, pode escorrer para dentro dos olhos por causa da transpiração, assim como a maquiagem . Se quiser usar, evite passar o produto muito próximo das pálpebras e use maquiagens à prova d’água

CUIDADOS AO MERGULHAR Evite abrir os olhos debaixo d’água, tanto no mar quanto em piscinas, rios e cachoeiras. A água desses meios costuma ser contaminada com coliformes fecais e outras substâncias nocivas às vistas. Opte por um óculos de natação

POSSO IR DE LENTE DE CONTATO PARA PRAIA OU PISCINA? O ideal, segundo os médicos, é não ir com lentes de contato à praia ou piscina. Ou usar lentes descartáveis, que irão para o lixo no final do dia. Se mergulhar de lente, ao chegar em casa, retire-as e deixe-as de molho em um produto higienizador específico, que é antibacteriano. Se ao colocá-las algo incomodar, descarte as lentes imediatamente

COMO PROTEGER OS OLHOS DURANTE O VERÃO? Proteja os olhos do sol, pois o excesso de radiação pode causar queimaduras na córnea. Aposte em óculos de sol de boa qualidade, com filtro contra raios ultravioletas. Óculos de qualidade duvidosa pode ser ainda mais nocivos às vistas do que não usar nada porque eles dilatam a pupila e deixam os olhos expostos à radiação