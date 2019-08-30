Luciana Almeida

Treinamento é a chave para manter uma boa empresa, saiba como aderir

A falta de clareza e assertividade são assuntos recorrentes entre patrões. Mas também observo que a falta de capacitação e treinamento são os principais responsáveis pelas queixas

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 14:59 - Atualizado há 6 anos

Etiqueta Crédito: Annie Spratt/ Unsplash

Imagine a cena um: chega a sua casa uma pessoa para trabalhar nas tarefas domésticas, você passa algumas, rápidas, informações, apresenta a casa e a dispensa, diz o que quer para o almoço e sai. Ao voltar, encontra um arroz com forte sabor de alho (você detesta alho), um filé bem passado (você gosta de carne mal passada) e um suco de laranja com açúcar (você usa adoçante).

Agora a cena dois: primeiro dia de trabalho de um estagiário, ele não conhece a empresa, não sabe quem é quem, não foi informado sobre a cultura e padrões praticados, mas está exercendo a função de recepcionista.

Pergunta: onde está o erro?

Observo que muitas pessoas reclamam da qualidade dos serviços prestados pelos seus funcionários. Da empregada doméstica ao gerente da empresa, passando pelo porteiro, garçom, vendedores, secretárias, segurança, estagiário... A falta de clareza e assertividade são assuntos recorrentes entre patrões. Mas também observo que a falta de capacitação e treinamento são os principais responsáveis pelas queixas. O profissional pode ter um grande potencial de trabalho, mas é preciso que ele receba informação.

Somente com capacitação os colaboradores poderão compreender o ritmo, a filosofia e as necessidades da empresa ou do ambiente de trabalho. Essas informações auxiliarão no desempenho dos serviços para que tudo seja realizado de acordo com as expectativas. Dessa forma, o funcionário que passa por um treinamento está apto à exercer com mais qualidade as atividades diárias, já que possui um conhecimento mais aprofundado sobre sua área de atuação, e isso gera ganhos para todos.

Treinamento é investimento.

Até a próxima!

