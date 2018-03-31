Transplante dá fim a luta de 20 anos para enxergar

Rosimeri, em sua casa, em Vitória, após o transplante de córnea. Ela pretende cursar Artes Cênicas e casar Crédito: Fernando Madeira

A visão ainda não é perfeita, está meio embaçada, o que é natural para alguém que se recupera de um recente transplante de córnea. Mas o resultado é mais do que Rosimeri Lorenzutti Pella esperava e já a faz vislumbrar um futuro sem o sofrimento que a acompanhou por quase 20 anos na batalha para voltar a enxergar.

Quando era uma jovem moradora do interior do Estado, casada e mãe de duas crianças, Rosimeri perdeu a visão do olho esquerdo devido a uma infecção grave. Fui uma das fundadoras de uma cooperativa financeira em Rio Bananal, onde nasci e fui criada. Me entreguei ao trabalho por cinco anos, trabalhando até tarde da noite. Contava pilhas de moedas e notas três, quatro vezes, tudo manualmente. O dinheiro vinha sujo, mofado, com fezes às vezes. Acabei pegando uma infecção em um dos olhos, lembra.

Na época, como demorou para descobrir a causa do problema, ela foi, rapidamente, perdendo a visão. Os médicos passavam remédios que só pioravam o quadro. Até que fui levada para Belo Horizonte (MG), onde fiquei internada por 20 dias, quase entrei em coma.

SÃO PAULO

Rosimeri foi parar em São Paulo, onde caiu nas mãos de uma equipe comandada por uma das mais renomadas oftalmologistas do país, Denise de Freitas, que coordena o Programa de Pós-Graduação em Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

A médica esperava por mim no aeroporto e me aplicou ainda lá uma injeção. Porque a infecção estava se espalhando pelo corpo. Fui internada e de lá não saí por todos esses anos. Eles juntavam alunos para acompanhar meu caso. Até que descobriram que a causa era um fungo, que peguei do dinheiro quando era bancária, conta.

O fungo, em questão, é o Purpureocillium lilacinus, um parasita de difícil tratamento quando afeta o olho, segundo Denise de Freitas. Ainda se sabe pouco sobre ele, que virou objeto de estudo de um grupo de pesquisadores na Unifesp. Eles acompanham outros pacientes com o mesmo tipo de infecção ocular, que ainda é considerada rara.

É um fungo comum no solo. Na última década, tem sido cada vez mais encontrado como o agente causal de infecções no homem, explicou a médica.

Cirurgias, exames, medicamentos pesados, febres altíssimas, dores intermináveis viraram rotina para Rosimeri. Longe dos filhos, ela viu suas economias irem embora e seu casamento desmoronar nesse tempo. O apoio de familiares e da própria equipe médica a ajudou a aguentar a barra e a não desistir de lutar para enxergar bem novamente.

TRANSPLANTE

A agonia durou pelo menos oito anos. Já os últimos dez, a hoje empresária passou tratando sequelas da infecção e se preparando, física e emocionalmente, para o transplante, que aconteceu no dia 15 de janeiro deste ano.

Algo que pouca gente acreditou que seria possível. Muita gente me falou para eu desistir, não fazer o transplante. Até porque o primeiro não deu certo. Não queriam que eu sofresse mais. Mas eu sempre tive uma força interna muito grande, conta Rosimeri.

Os cuidados com a saúde ainda estão longe do fim. Somente em janeiro de 2019 a empresária irá retirar os últimos pontos da cirurgia. Os médicos ainda não sabem como vai ficar meu olho. Mas com dias de operada eu já comecei a enxergar um pouco, desafiando a todos.

A médica prefere cautela: Ela deve ter uma ótima recuperação da visão, mas corre o risco de ter rejeição e outras complicações, como glaucoma.