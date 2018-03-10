Tomar mamadeira deitado é fator de risco de otites em crianças

Posição facilita com que o líquido ingerido ou possível regurgitação da criança entre na trompa auditiva Crédito: Pixabay

Crianças pequenas que tomam mamadeira deitadas correm maior risco de ter infecção no ouvido. A reportagem falou com um especialista para entender porque uma atividade tão corriqueira como dar a mamadeira para um filho pode aumentar a incidência das otites - e porque mamar no peito não apresenta o mesmo risco.

Primeiramente, é preciso entender a função da trompa auditiva. Ela é um canal que conecta as narinas ao ouvido médio (parte do ouvido que é limitado pela membrana timpânica) e que tem como função levar ar ao aparelho auditivo.

Esse ar serve tanto para propagar o som no ouvido (fazendo, assim, com que escutemos) mas também é fundamental para o nosso equilíbrio, uma vez que é no ouvido que se equilibra a pressão interna do corpo com a pressão do meio externo. Tudo isso com o ar transportado através da trompa auditiva.

O pediatra do Centro de Estudos e Pesquisas João Amorim (Cejam), Mário Bracco, diz que tomar mamadeira deitado pode facilitar com que tanto o líquido ingerido quanto uma possível regurgitação da criança parem na trompa auditiva, podendo servir de transporte para vírus e bactérias até o ouvido.

Regurgitação do leite é normal até o primeiro ano de vida. Isso é uma imaturidade do trato gastrointestinal e o período de sua ocorrência varia de criança para criança. Mas é fisiológico, natural do ser humano, explica Mário. Além disso, ele fala que quando há líquido na trompa auditiva, esta região se expande e isso também favorece a chegada de vírus e bactérias até o aparelho auditivo. Por isso, o ideal é que crianças não tomem mamadeira deitadas.

Por outro lado, a mesma recomendação não é feita para crianças que mamam no peito. Isso ocorre porque os bebês precisam fazer mais força para mamar no peito do que na mamadeira e a movimentação da musculatura facial impede que o leite vá parar no ouvido.

Mesmo que isto ocorra, o leite materno é estéril e, assim, há menor chance de contaminações, fala o pediatra. Mais do que isso, o leite materno possui substâncias protetoras que ajudam no desenvolvimento do sistema imunológico da criança.

Mário explica que o sistema de defesa do nosso corpo contra agentes patogênicos continua se desenvolvendo durante os dois primeiros anos de vida. O sistema imunológico da criança é protegido pelo leite materno, pelas vacinas e pelo contato com os vírus e bactérias que estão no ambiente que são os agentes patogênicos comuns.

Entre os principais sintomas da otite estão dor no ouvido, perda do apetite e da força para mamar, febre alta e fraqueza para realizar qualquer atividade. Ela pode ter origem bacteriana, viral e até ambas. O pediatra explica que a diferenciação entre as duas está na intensidade com que os sintomas acometem a pessoa. É preciso que se faça o acompanhamento do progresso da doença. Uma otite bacteriana tem progresso muito mais rápido do que uma otite viral.

É importante ressaltar que as otites em crianças possuem diversos fatores para sua causa e não somente o fato de tomar mamadeira deitado. Entre os outros fatores estão, por exemplo, predisposição genética e até tabagismo dos pais. E o antídoto para tudo isso é tomar o leite materno, não só pelos antibióticos presentes nele, como também pelo fato da criança fortalecer a musculatura facial, reforça Mário.