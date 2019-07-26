Receita

Tiradito de lagosta: aprenda a fazer este prato sofisticado em casa

Os chefs Barbara Verzola e Pablo Pavon são os responsáveis por essa delícia

Publicado em 26 de julho de 2019 às 19:04 - Atualizado há 6 anos

Tiradito de lagosta, por Barbara Verzola e Pablo Pavon Crédito: Fernando Madeira

Lagosta

Ingredientes:

900g de lagosta

Modo de preparo:

Em uma panela ferver água com sal.

Preparar um banho-maria de água e gelo.

Quando a água estiver fervendo, desligar o fogo, colocar a lagosta e deixar por quatro minutos. Retirar e colocar no banho de água e gelo.

Escorrer e reservar.

Leite de tigre

Ingredientes:

2 pimentões amarelos

2 mangas maduras

100g de leite de coco

1/2 cebola

1/2 pedaços de gengibre

2 dentes alhos

1 talo de aipo sem folha

1 um talo coentro

1 pimenta dedo-de-moça

Sal

Pimenta

2 colheres de óleo neutro

200g de suco de limão

Modo de preparo:

Queimar os pimentões na chama do fogão, esperar esfriar e tirar a pele.

Bater os demais ingredientes com os pimentões no liquidificador, peneirar e reservar.

Cortar a cebola roxa em fatias finas

Colocar em água gelo e sal por meia hora. Lavar bem e reservar.

Manga

Ingredientes:

1 manga madura

Modo de preparo:

Descascar a manga e cortar pedaços grandes.

Com a ajuda de um cortador, fazer rodelas de 3 cm aproximadamente. Reservar.

Cebola roxa

Ingredientes:

2 cebolas roxas

gelo

2 colheres de sal

água

Outros:

Ingredientes:

Flores

Folhas de coentro

Pasta de curry vermelho

Finalização e apresentação:

Em um prato, colocar o leite de tigre frio.

Intercalar pedaços de lagosta e manga e finalizar com toques de flores e folhas.

