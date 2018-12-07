Timbale de pupunha com biomassa de banana verde: confira a receita

Ingredientes:
250g de palmito pupunha fresco (escolha peças com diâmetro acima
de 04 cm)
05 bananas prata bem verdes
10 tomates-cereja
Alguns raminhos de manjericão
150 ml de caldo de frango caseiro
Sal e pimenta-do-reino (que bastem)
Modo de preparo:
Retire as bananas do cacho com cuidado, preservando os talos, e higienize as bananas com água e sabão.
Coloque no fogo uma panela de pressão com água até a metade e deixe ferver. Assim que a água ferver, coloque as bananas higienizadas na água quente da panela de pressão para que levem choque térmico.
Tampe e deixe em fogo alto até começar a chiar. Quando começar a apitar, abaixe o fogo e deixe na pressão por 10 minutos. Desligue e espere a pressão sair normalmente, sem forçar.
Abra a panela e com a ajuda de um pegador, retire as bananas e vá retirando as polpas. Ainda quente, coloque as polpas em um liquidificador ou processador e bata com o caldo de frango e tempere.
Não deixe esfriar, bata a polpa quente até formar uma pasta bem espessa, a biomassa. Reserve. Fatie o palmito em rodelas finas e tempere.
Em frigideira antiaderente, disponha um fio de azeite e, em fogo algo, grelhe as rodelas dos dois lados. Recheie cada rodela com uma colher de biomassa, decore com a metade de um tomate-cereja e um raminho de manjericão.
A biomassa de banana verde possui vitamina A, que é importante para a saúde dos olhos e da pele e contribui para o crescimento. O alimento conta com vitaminas do complexos B, B1, B2 e B3, que agem no metabolismo da glicose, ácidos graxos e aminoácidos, ou seja, ajudam o organismo a utilizar essas substâncias com eficiência.