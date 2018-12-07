Timbale de pupunha com biomassa de banana verde: confira a receita

Comer sem culpa Crédito: Camila Dias





Ingredientes:

250g de palmito pupunha fresco (escolha peças com diâmetro acima

de 04 cm)

05 bananas prata bem verdes

10 tomates-cereja

Alguns raminhos de manjericão

150 ml de caldo de frango caseiro

Sal e pimenta-do-reino (que bastem)

Modo de preparo:





Retire as bananas do cacho com cuidado, preservando os talos, e higienize as bananas com água e sabão.

Coloque no fogo uma panela de pressão com água até a metade e deixe ferver. Assim que a água ferver, coloque as bananas higienizadas na água quente da panela de pressão para que levem choque térmico.

Tampe e deixe em fogo alto até começar a chiar. Quando começar a apitar, abaixe o fogo e deixe na pressão por 10 minutos. Desligue e espere a pressão sair normalmente, sem forçar.

Abra a panela e com a ajuda de um pegador, retire as bananas e vá retirando as polpas. Ainda quente, coloque as polpas em um liquidificador ou processador e bata com o caldo de frango e tempere.

Não deixe esfriar, bata a polpa quente até formar uma pasta bem espessa, a biomassa. Reserve. Fatie o palmito em rodelas finas e tempere.

Em frigideira antiaderente, disponha um fio de azeite e, em fogo algo, grelhe as rodelas dos dois lados. Recheie cada rodela com uma colher de biomassa, decore com a metade de um tomate-cereja e um raminho de manjericão.