Home
>
Vida
>
Tic-tacs, grampos coloridos, e presilhas são tendência - de novo!

Tic-tacs, grampos coloridos, e presilhas são tendência - de novo!

Como tudo no universo da moda é cíclico, não foi uma grande surpresa quando esses acessórios começaram a roubar a cena no street style e fazer a cabeça das fashion girls