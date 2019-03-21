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Dicas da Nanda

Tic-tacs, grampos coloridos, e presilhas são tendência - de novo!

Como tudo no universo da moda é cíclico, não foi uma grande surpresa quando esses acessórios começaram a roubar a cena no street style e fazer a cabeça das fashion girls

Publicado em 

21 mar 2019 às 18:34

Publicado em 21 de Março de 2019 às 18:34

Grampos e presilhas retornam a moda Crédito: Pinterest
Fios lotados de tic-tacs, grampos coloridos, presilhas e acessórios nada básicos certamente compunham um dos penteados favoritos da sua infância. A lógica era bem simples: quanto mais detalhes, melhor.
Grampos e presilhas retornam a moda Crédito: Pinterest
Mas como tudo no universo da moda é cíclico, não foi uma grande surpresa quando esses acessórios começaram a roubar a cena no street style das fashion girls que já tinham abandonada a infância há muitos anos.
Com uma pegada fun e cheia de brilho, as presilhas e grampos podem formar frases em seus cabelos, isso porque é hit o acessório em forma de palavra. Além de cool, eles são infalíveis para disfarçar o bad hair day.
 

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