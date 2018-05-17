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Em menos de dez anos

Tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes dobraram

Estudo feito nos EUA revela que casos acontecem principalmente ao longo do ano letivo

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 13:39
O maior aumento nesse índice foi registrado na faixa etária de 12 a 14 e 15 a 17 anos Crédito: Pixabay
Uma pesquisa publicada no periódico científico "Pediatrics" revelou que o número de crianças e adolescentes hospitalizados por tentar suicídio ou pensar nisso dobrou em menos de uma década. Embora esse índice ainda seja baixo, o aumento da taxa chamou atenção dos pesquisadores.
Enquanto em 2008 o índice de internações de crianças e adolescentes em hospitais americanos devido a tentativa de suicídio ou pensamentos suicidas foi de 0,66%, em 2015, essa taxa tinha chegado a 1,82%.
O maior aumento nesse índice foi registrado na faixa etária de 12 a 14 e 15 a 17 anos. Os pesquisadores também chamaram atenção para o fato de que a prevalência desses casos é maior durante o ano letivo. No caso dos adultos, tentativas de suicídio e pensamentos suicidas são mais frequentes na primavera e no verão.
Há ainda um recorte por gênero, as meninas apresentaram um crescimento maior nessa taxa do que os meninos. Os pesquisadores apontam que entre as hipóteses para explicar o aumento desses casos entre crianças e adolescentes, está uma maior frequência da depressão entre os jovens. O uso das redes sociais também é uma questão que deve ser considerada, segundo os pesquisadores.
Para chegar a esses dados, os médicos acessaram o banco de dados do Sistema de Informação de Saúde Pediátrica dos EUA. Na pesquisa, foi identificada a ocorrência de 115.800 tentativas de suicídio ou idealizações do ato por crianças e adolescentes ao longo de sete anos.
 

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