Tendências de beleza da Semana de Moda de Nova York para adotar já

Backstage Tadashi Shoji Crédito: Reprodução/ Instagram

Já foi superada a era em que a beleza da grande maioria dos desfiles de uma semana de moda era voltada para o natural, com cara de "acordei assim". Na última New York Fashion Week, os estilistas voltaram a apostar na criatividade dos maquiadores, que exploraram vários recursos na maquiagem.

Entre os destaques, os olhos coloridos, um hit da atualidade, delineados "diferentões", glitter, muito dourado e a boca como centro da maquiagem.

A tendência do momento, que já conquistou as ruas, é a sombra colorida, vibrante e bem marcada. É o momento de brincar com tons e fazer maquiagens bem divertidas. Esta ideia foi o que mais apareceu nas passarelas nova yorkinas, em propostas diferentes.

A beleza da Savage x Fenty foi singular, cada uma diferente para cada modelo. Teve modelo com maquiagem gráfica ultrapassando as linhas dos olhos, muita sombra rente aos cílios inferiores e delineados gráficos não apenas no início da pálpebra móvel. Grande parte delas combinavam a cor da maquiagem com as dos looks, o que também se repetiu no desfile de Marc Jacobs - só que, no dele, eram tons pastel e que também combinavam com o cabelo.

Já Anna Sui apresentou uma maquiagem artística, combinando amarelo e rosa, que ultrapassava as sobrancelhas e chegava até as têmporas. O efeito de sombra juntando com o blush (no lugar em que é comum passar o iluminador) também apareceu na Rodarte. Lá, as sombras hiperpigmentadas, com quase nada de rímel, também foram combinadas com batom vermelho.