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NYFW

Tendências de beleza da Semana de Moda de Nova York para adotar já

Entre os destaques estão os olhos coloridos, delineados 'diferentões', glitter, muito dourado e a boca como centro da make
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 14:21

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 14:21

Backstage Tadashi Shoji Crédito: Reprodução/ Instagram
Já foi superada a era em que a beleza da grande maioria dos desfiles de uma semana de moda era voltada para o natural, com cara de "acordei assim". Na última New York Fashion Week, os estilistas voltaram a apostar na criatividade dos maquiadores, que exploraram vários recursos na maquiagem.
>Redes sociais pautam desfiles da temporada, que vai até 2 de outubro
Entre os destaques, os olhos coloridos, um hit da atualidade, delineados "diferentões", glitter, muito dourado e a boca como centro da maquiagem.
A tendência do momento, que já conquistou as ruas, é a sombra colorida, vibrante e bem marcada. É o momento de brincar com tons e fazer maquiagens bem divertidas. Esta ideia foi o que mais apareceu nas passarelas nova yorkinas, em propostas diferentes.
A beleza da Savage x Fenty foi singular, cada uma diferente para cada modelo. Teve modelo com maquiagem gráfica ultrapassando as linhas dos olhos, muita sombra rente aos cílios inferiores e delineados gráficos não apenas no início da pálpebra móvel. Grande parte delas combinavam a cor da maquiagem com as dos looks, o que também se repetiu no desfile de Marc Jacobs - só que, no dele, eram tons pastel e que também combinavam com o cabelo.
Já Anna Sui apresentou uma maquiagem artística, combinando amarelo e rosa, que ultrapassava as sobrancelhas e chegava até as têmporas. O efeito de sombra juntando com o blush (no lugar em que é comum passar o iluminador) também apareceu na Rodarte. Lá, as sombras hiperpigmentadas, com quase nada de rímel, também foram combinadas com batom vermelho.
Gosta da tendência mas tem medo de ousar? A beleza dos desfiles da Pyer Moss e da Ulla Johnson pode ser o ideal. O primeiro colocou as modelos na passarela com um delineado degradê do branco para o verde, passando pelo azul celeste, rente aos cílios inferiores. O segundo teve máscara de cílios rosa vibrante.

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