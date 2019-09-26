Home
>
Vida
>
Tendência: Natalie Portman arrasa com body mega decotado em première

Tendência: Natalie Portman arrasa com body mega decotado em première

Ao lado de Jon Hamm, a atriz lançou 'Lucy in the Sky'

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 26 de setembro de 2019 às 12:57

 - Atualizado há 6 anos

Natalie Portman se reuniu com Jon Hamm nesta quarta-feira (25), no Teatro Darryl Zanuck, em Los Angeles, na Califórnia, para a première do novo filme dos dois, a ficção científica Lucy In The Sky, que tem direção de Noah Hawley - e ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

Recomendado para você

Ouça a análise da comentarista Andréa Salsa

Ficar muito tempo na mesma empresa é o ideal para a carreira?

Ouça entrevista com o superintendente estadual do IBGE, Max Athayde Fraga

População brasileira tende a encolher já a partir dos próximos anos, projeta IBGE

Apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) faleceu no dia 17 de agosto e deixa um legado de décadas de TV

Honestidade e respeito: as lições que Sílvio Santos deixa para o mundo profissional

Para a ocasião, Natalie apostou em um conjunto de saia e body de manga longa decotadíssimo, com abertura até o umbigo  - estilo JLo com o modelito Versace. 

Na trama de Lucy in the Sky, Natalie é uma astronauta que volta à Terra e começa a perder a noção de realidade depois de ter passado por uma experiência durante uma missão no espaço.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Beleza Moda

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais