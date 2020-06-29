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Saúde

'Suplementos são ótimos, desde que sejam necessários', alerta nutricionista

Segundo Roberta Larica, uma dieta saudável não é composta por suplementação. É preciso estar atento à alimentação e aos hábitos

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 19:39
Suplementação alimentar
Suplementação alimentar é indicada de acordo com o perfil da pessoa Crédito: Pixabay
A pandemia do novo coronavírus tem alterado o grau de preocupação de algumas pessoas com os hábitos alimentares e com a saúde de forma geral. Várias são as formas conhecidas para um fortalecimento do sistema imunológico, o que não garante a cura da doença, mas se torna válido em meio aos quadros infecciosos, envolvendo ou não a Covid-19. Uma das alternativas é a suplementação alimentar, em casos específicos.
Com objetivo de suprir a ausência de alguma vitamina, os suplementos, sejam eles voltados para esportistas ou pessoas que buscam dietas balanceadas, precisam de orientação de um profissional. A afirmação é da nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória, Dra. Roberta Larica.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o quadro Boa Mesa CBN, nesta segunda-feira (29), Larica chamou atenção para a utilidade, desde que necessária, da suplementação.
"Quando a gente pensa em suplementação, é algo além da alimentação. Seja em vitaminas, compridos, minerais. As primeiras perguntas que precisamos fazer é quanto a necessidade, o motivo, a duração e como será feito. A suplementação é maravilhosa, desde que seja necessária"
Roberta Larica - Nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória

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Ainda segundo a nutricionista, uma dieta saudável não é composta por suplementação. É preciso estar atento à alimentação e aos hábitos.
"Se eu pensar que a resiliência imunológica é algo que eu construo ao longo da vida com a alimentação e hábitos, apenas tomar cápsulas de vitamina não será suficiente. Por isso a importância de buscar orientação", afirma.
Roberta Larica recomenda a procura por um profissional de nutrição, que deve ajustar a alimentação e realizar um check-up sanguíneo. Após esse processo a suplementação será receitada de acordo com a necessidade.
A nutricionista ainda chama atenção para a validade da receita. Segundo a comentarista da Rádio CBN Vitória, dietas não podem ser retomadas tempos depois por conta própria. Precisam ser atualizadas.

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