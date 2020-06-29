'Suplementos são ótimos, desde que sejam necessários', alerta nutricionista

Suplementação alimentar é indicada de acordo com o perfil da pessoa Crédito: Pixabay

A pandemia do novo coronavírus tem alterado o grau de preocupação de algumas pessoas com os hábitos alimentares e com a saúde de forma geral. Várias são as formas conhecidas para um fortalecimento do sistema imunológico, o que não garante a cura da doença, mas se torna válido em meio aos quadros infecciosos, envolvendo ou não a Covid-19. Uma das alternativas é a suplementação alimentar, em casos específicos.

Com objetivo de suprir a ausência de alguma vitamina, os suplementos, sejam eles voltados para esportistas ou pessoas que buscam dietas balanceadas, precisam de orientação de um profissional. A afirmação é da nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória , Dra. Roberta Larica.

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o quadro Boa Mesa CBN, nesta segunda-feira (29), Larica chamou atenção para a utilidade, desde que necessária, da suplementação.

"Quando a gente pensa em suplementação, é algo além da alimentação. Seja em vitaminas, compridos, minerais. As primeiras perguntas que precisamos fazer é quanto a necessidade, o motivo, a duração e como será feito. A suplementação é maravilhosa, desde que seja necessária" Roberta Larica - Nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória

Ainda segundo a nutricionista, uma dieta saudável não é composta por suplementação. É preciso estar atento à alimentação e aos hábitos.

"Se eu pensar que a resiliência imunológica é algo que eu construo ao longo da vida com a alimentação e hábitos, apenas tomar cápsulas de vitamina não será suficiente. Por isso a importância de buscar orientação", afirma.

Roberta Larica recomenda a procura por um profissional de nutrição, que deve ajustar a alimentação e realizar um check-up sanguíneo. Após esse processo a suplementação será receitada de acordo com a necessidade.