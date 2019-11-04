Spirulina: suplemento é rico em proteína e um poderoso anti-idade

Spirulina: Popularmente conhecida como a Alga Azul, é uma cianobactéria rica em nutrientes Crédito: Shutterstock

Um alimento de nome engraçado tem se mostrado poderosa quando o assunto é beleza e saúde. A spirulina ou alga azul faz sucesso no mundo fitness por suas propriedades nutritivas. Seus inúmeros benefícios vão do auxílio no tratamento da osteoporose até à prevenção do envelhecimento precoce. Além disso, é um importante aliado no processo de emagrecimento, nutrição e saciedade do corpo.

Eleita pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como alimento do milênio, por conter mais de 50 nutrientes fundamentais ao organismo, a spirulina é riquíssima em proteína, aminoácidos, vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina E, minerais e ácidos fenólicos.

O consumo recomendável diário fica entre 300mg e 500mg, dependendo da necessidade de cada um. Já que quem busca consumir o produto vai desde atletas até pessoas que buscam melhorar a qualidade de vida, explica a nutricionista Ellen Darc, da rede Bio Mundo.

Segundo Ellen, o alimento costuma ser indicado como complemento alimentar para atletas por ter em sua composição até 70% de proteínas. A abundancia desse componente é essencial para o organismo, visto que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e só obtém através da própria nutrição. Pode ser uma grande parceira para quem está introduzindo uma alimentação restrita a carne, destaca a especialista.

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Coração

Estudada pelos cardiologistas, a spirulina atuaria ainda reduzindo os níveis de LDL  colesterol ruim ao corpo  através de seus ácidos graxos. Ela atua na dilatação dos vasos sanguíneos e na diminuição da pressão arterial, explica Ellen.

Ela ainda combate os radicais livres por meio da sua grande quantidade de antioxidantes, além de vitaminas B1 e E, dos minerais, magnésio, ferro, manganês e betacaroteno, presentes em menor quantidade em frutas e legumes. Esses componentes estimulam na renovação da pele, cabelo e unha; além de auxiliarem na recuperação de processos inflamatórios e prevenir doenças degenerativas.

Ferro para o corpo

Se comparado ao espinafre, a spirulina oferece mais que o dobro de ferro. O mineral é capaz de aliviar sintomas como dor de cabeça, cansaço e estresse através do aumento da oxigenação celular. Claramente, a prevenção da anemia também é uma das vantagens, o ferro é fundamental para isso, completa a nutricionista.

O sistema imunológico é fortalecido a partir da enorme quantidade de vitamina E e de Zinco que a spirulina fornece. O componente estimula a produção das chamadas células T  responsáveis pela identificação de invasores no organismo  e aminoácidos capazes de fazer renovação celular.