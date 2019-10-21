Conheça as sementes que fazem bem à saúde e o benefício de cada uma

As sementes em geral são excelentes fontes de fibras e antioxidantes, mas têm algumas particularidades de impacto na nossa alimentação. Elas podem ser consumidas de diversas formas, inteiras ou como farinha, cruas ou cozidas, como um mix ou sozinhas e até misturadas com iogurtes, frutas ou na salada. Elas podem prevenir doenças no intestino e até prevenir o câncer, são alimentos ricos também em cálcio, zinco e magnésio.

Linhaça

Linhaça Crédito: Pixabay

A semente que tem forte ação anti-inflamatória também é uma grande fonte de omega 3 e omega 9, que são óleos saudáveis e importantes para o organismo. É indicada como um dos como alimentos que podem prevenir o câncer, mas é necessário um certo cuidado da ingestão. Torrar demais a semente pode fazer com que estes alimentos percam as propriedades especiais dos óleos presentes nelas.

Chia

Semente de Chia Crédito: Pixabay

Assim como a Linhaça, a chia também é uma semente com forte ação anti-inflamatória, é fonte de omega 3 - um óleo importante para o organismo e principalmente para o cérebro. Para os veganos, a semente pode ser um bom substituto do ovo, visto que, se colocada na água a semente se transforma em um gel que pode dar a mesma consistência do ovo.

Gergelim

Semente de Gergelim Crédito: Pixabay

A semente é rica em cálcio que é importante para os ossos e para os ovários. Sendo assim o consumo do gergelim é uma boa dica para as mulheres que desejam engravidar. Duas colheres por dia na salada já são suficientes.

Quinoa

Semente de Quinoa Crédito: Pixabay