Turbinada na dieta: suplementos vitamínicos conquistam as mulheres

A rotina agitada e a falta de tempo adequado para realizar as refeições, aliadas à busca constante por hábitos de vida mais saudáveis, têm feito crescer o número de pessoas que consomem suplementos vitamínicos.

Ariane Delevedove, farmacêutica Crédito: Divulgação

Com os avanços apresentados pela indústria farmacêutica, essas vitaminas  indicadas para suprir a carência dos nutrientes não ingeridos durante a alimentação regular  começaram a ser produzidas também para públicos segmentados, aumentando as chances de atingir o efeito desejado.

Atenta ao mercado e à evolução desses produtos, a Rede Farmes, que possui 108 lojas espalhadas por todo o Espírito Santo, começou a vender suplementos vitamínicos específicos, como o AZ Mix Mulher e o AZ Mix Nutrição Capilar.

No início do ano passado, começamos a pensar em uma vitamina exclusiva que atendesse nossos clientes. Após várias avaliações, chegamos ao consenso de que o AZ Mix era o suplemento vitamínico que procurávamos: com qualidade, segurança e preço acessível, revela a farmacêutica Ariane Delevedove.

AZ Mix Mulher

Com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para atender às necessidades nutricionais do público feminino, o AZ Mix Mulher possui diversos tipos de vitaminas  de vitamina A a Zinco  e é ideal para aumentar a energia, melhorar o funcionamento do sistema imunológico e contribuir para a manutenção da saúde da pele.

Segundo Ariane, o produto é indicado para mulheres acima de 12 anos, não causa ganho de peso e deve ser consumido uma vez ao dia. A caixa com 60 cápsulas é vendida por R$ 39,90 nas farmácias da rede e não existe a necessidade de receita médica para adquiri-lo.

Desde que começou a ser comercializado, em novembro do ano passado, o AZ Mix Mulher foi muito bem aceito pelas nossas clientes, confirmando a sua eficácia. O aumento nas vendas entre janeiro e junho deste ano foi de 210%, diz a farmacêutica.

Crescimento capilar

Ideal para quem sofre com a queda dos cabelos, o AZ Mix Nutrição Capilar contribui para o bom funcionamento do metabolismo e do sistema nervoso, além de promover o fortalecimento das unhas e cabelos, evitando a queda dos fios. A caixa com 30 cápsulas pode ser encontrada em todas as lojas, por R$ 29,90.

É um produto que também deve ser usado diariamente, mas para se obter um melhor resultado, o ideal é que ele seja consumido por um período mínimo de três meses, explica a farmacêutica.

Serviço:

AZ Mix Mulher

 Ideal para energia, imunidade e saúde da pele.

 Caixa com 60 cápsulas: R$ 39,90

 Consumir um suplemento por dia

AZ Mix Nutrição Capilar

 Ideal para fortalecimento de cabelos e unhas.

 Caixa com 30 cápsulas: R$ 29,90