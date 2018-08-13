Turbinada na dieta: suplementos vitamínicos conquistam as mulheres

A rotina agitada e a falta de tempo adequado para realizar as refeições, aliadas à busca constante por hábitos de vida mais saudáveis, têm feito crescer o número de pessoas que consomem suplementos vitamínicos.
Com os avanços apresentados pela indústria farmacêutica, essas vitaminas indicadas para suprir a carência dos nutrientes não ingeridos durante a alimentação regular começaram a ser produzidas também para públicos segmentados, aumentando as chances de atingir o efeito desejado.
Atenta ao mercado e à evolução desses produtos, a Rede Farmes, que possui 108 lojas espalhadas por todo o Espírito Santo, começou a vender suplementos vitamínicos específicos, como o AZ Mix Mulher e o AZ Mix Nutrição Capilar.
No início do ano passado, começamos a pensar em uma vitamina exclusiva que atendesse nossos clientes. Após várias avaliações, chegamos ao consenso de que o AZ Mix era o suplemento vitamínico que procurávamos: com qualidade, segurança e preço acessível, revela a farmacêutica Ariane Delevedove.
AZ Mix Mulher
Com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para atender às necessidades nutricionais do público feminino, o AZ Mix Mulher possui diversos tipos de vitaminas de vitamina A a Zinco e é ideal para aumentar a energia, melhorar o funcionamento do sistema imunológico e contribuir para a manutenção da saúde da pele.
Segundo Ariane, o produto é indicado para mulheres acima de 12 anos, não causa ganho de peso e deve ser consumido uma vez ao dia. A caixa com 60 cápsulas é vendida por R$ 39,90 nas farmácias da rede e não existe a necessidade de receita médica para adquiri-lo.
Desde que começou a ser comercializado, em novembro do ano passado, o AZ Mix Mulher foi muito bem aceito pelas nossas clientes, confirmando a sua eficácia. O aumento nas vendas entre janeiro e junho deste ano foi de 210%, diz a farmacêutica.
Crescimento capilar
Ideal para quem sofre com a queda dos cabelos, o AZ Mix Nutrição Capilar contribui para o bom funcionamento do metabolismo e do sistema nervoso, além de promover o fortalecimento das unhas e cabelos, evitando a queda dos fios. A caixa com 30 cápsulas pode ser encontrada em todas as lojas, por R$ 29,90.
É um produto que também deve ser usado diariamente, mas para se obter um melhor resultado, o ideal é que ele seja consumido por um período mínimo de três meses, explica a farmacêutica.
Serviço:
AZ Mix Mulher
Ideal para energia, imunidade e saúde da pele.
Caixa com 60 cápsulas: R$ 39,90
Consumir um suplemento por dia
AZ Mix Nutrição Capilar
Ideal para fortalecimento de cabelos e unhas.
Caixa com 30 cápsulas: R$ 29,90
Consumir um suplemento por dia, durante 90 dias.