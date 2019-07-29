Digestão

Sofre de refluxo? Veja quais alimentos evitar

Café, álcool e molho de tomate são alguns dos mais prejudiciais

Publicado em 29 de julho de 2019 às 00:26 - Atualizado há 6 anos

Aquela queimação, náusea, tosse seca. Quem tem refluxo vive um mal-estar diário, que é muito piorado por certos alimentos. Para minimizar esse desconforto não tem truque: é preciso pensar direitinho antes de comer.

De acordo com a médica gastroenterologista Christian Kelly Ponzo, o refluxo é um problema no processo digestivo que ocorre quando o ácido que é produzido no estômago volta para o esôfago por uma válvula que se abre além do normal, causando uma série de incômodos.

“Um sintoma bem comum é a azia, que pode vir acompanhada de náusea, vômito... Mas a pessoa pode ter refluxo e não ter azia e queimação. Há outros sintomas, como pigarro, rouquidão, tosse irritativa”, diz a médica.

É uma condição bastante comum em bebês, mas que costuma melhorar depois dos seis meses de vida. “Isso ocorre por causa do sistema digestivo imaturo da criança. Se ela passou dos seis meses da amamentação exclusiva e sofre regurgitação além do normal, é irritada, chora demais e perde peso, pode ser refluxo”, explica.

Em adultos, porém, o problema pode surgir de uma hora para outra, segundo Christian. “Normalmente, o refluxo aparece em pessoas que estão muito acima do peso, com muita gordura no abdômen. Se elas emagrecem, o problema desaparece”.

A gordura localizada nesta região fica fazendo pressão anormal sobre a válvula, ocasionando a volta do líquido ácido do estômago. Mas há outros fatores também relacionados ao refluxo.

“Fumar é um hábito que prejudica o funcionamento dessa válvula. Mas no mundo moderno, as principais causas do refluxo são alimentares, como o consumo de bebidas gaseificadas, como água com gás, refrigerante, além de álcool, cafeína, molho de tomate, ketchup”, cita o gastroenterologista Felipe Bertollo.

CONSEQUÊNCIAS

Segundo o médico, o refluxo atinge em torno de 35% da população mundial. Se acontecer de forma esporádica, o problema não costuma trazer riscos.

“Ansiedade altera a pressão na válvula, o estresse faz aumentar produção de ácido no estômago, podendo causar azia. Tem gente que faz refluxo quando está nervoso. A doença existe em quem tem azia e queimação mais de três vezes na mesma semana”, ressalta

Christian.

Se for algo frequente assim, o refluxo pode trazer consequências bem sérias. “Uma das complicações mais temidas do refluxo é uma doença chamada esôfago de Barrett. É uma lesão que aumenta as chances de a pessoa vir a ter câncer de esôfago. Mas ela é mais comum em homens brancos e jovens. Pode aparecer em mulheres também, mas é mais raro. Normalmente, afeta quem sofre de refluxo mais forte, com sintomas durante muito tempo, sem fazer o tratamento correto”, destaca Bertollo.

Há medidas que podem ajudar a reduzir os sintomas. “Além da perda de peso, orientamos o paciente a não se deitar de estômago cheio. Deve comer pelo menos 90 minutos antes de se deitar e comer em pequenas quantidade”, orienta Christian.

É importante, lembra Bertollo, que cada pessoa saiba que tipos de alimentos mais atacam o refluxo. “É preciso se conhecer bem. Para uns, o suco de limão causa azia. Mas para outros, alivia a azia. Isso é muito pessoal. Se for o café que causa mal-estar, tem que tirar o café”.

Há casos em que a solução é fazer uma cirurgia. “Ela é indicada para pacientes que se tornaram dependentes de medicamentos. Quando há mais risco em ficar mantendo remédio do que operar, é melhor fazer a cirurgia, que é um procedimento simples, feito por vídeo”, diz o médico.

O que não dá é continuar abusando do que faz mal e usar o remédio para um alívio momentâneo. “Há pessoas quem tomam remédio, mas não param de fazer o que causa o sintoma. A longo prazo, pode aumentar chances de diarreia, pneumonia, principalmente em idosos”, alerta Bertollo.

FIQUE POR DENTRO

O que é

O refluxo caracteriza-se pelo retorno repetitivo do conteúdo gástrico para o esôfago

Sintomas

- Azia ou queimação que se origina na boca do estômago, mas pode atingir a garganta

- Náuseas e/ou vômito

- Aftas na boca

- Pigarros, tosse seca

- Rouquidão

- Mau hálito

- Dor torácica intensa, que pode ser confundida até com infarto

Causas

A obesidade é uma das principais causas do refluxo, uma vez que o acúmulo de gordura no abdômen aumenta a pressão no estômago e sobre a válvula que separa o estômago do esôfago e que impede o retorno do alimento.

O refluxo pode ser causado ainda por alterações na estrutura dessa válvula

Tratamento

Em muitos dos casos, quando a pessoa perde peso significativamente, o problema desaparece. Mas há situações em que há necessidade de cirurgia. Medicamentos podem diminuir a produção de ácido pelo estômago

Medidas

Paralelamente, o paciente recebe orientação para perder peso, evitar alimentos e bebidas que agravam o quadro, fracionar a dieta, não se deitar logo após as refeições e praticar exercícios físicos

O que não comer

Mas é preciso ainda fazer mudanças na dieta, excluindo certos alimentos que pioram os sintomas:

- Comidas gordurosas e frituras

- Chocolate

- Alimentos muito condimentados, principalmente com pimenta

- Bebidas com cafeína

- Frutas cítricas

- Molhos de tomate

Alimentos que ajudam

A pessoa deve priorizar uma alimentação rica em fibras, frutas, legumes e alimentos integrais

