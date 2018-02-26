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Geração anos 80

Sete em cada dez 'millennials' terão sobrepeso na meia idade

Será geração com maior número de pessoas gordas na História, diz instituto britânico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 14:39

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 14:39

Obesidade Crédito: Reprodução/Pixabay
A geração dos "millennials", formada por pessoas que nasceram entre o início dos anos 80 e meados dos anos 90, está no caminho para ser aquela com o maior percentual de pessoas com sobrepeso na História. É o que mostra uma análise da da organização britânica Cancer Research UK, que se debruçou sobre dados da população no Reino Unido.
De acordo com o estudo, mais de sete em cada dez jovens adultos de hoje podem chegar à meia idade com sobrepeso. É um salto em comparação com os "baby boomers" (pessoas nascidas logo após a Segunda Guerra Mundial), que apresenta um índice de cinco em cada dez pessoas com sobrepeso na mesma faixa etária.
O sobrepeso na idade adulta está ligado a 13 tipos diferentes de câncer, entre eles os cânceres de mama, intestino e rim. Informações da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que, atualmente, a condição é a segunda maior causa de câncer, perdendo apenas para o tabagismo.
O Reino Unido é o país com maior índice de obesidade na Europa Ocidental. Em 2015, 27% dos britânicos estavam obesos. Um acréscimo assustador em relação a 1993, quando 15% das pessoas no país apresentavam o problema.
De acordo com pesquisas anteriores, o aumento do sobrepeso na população mundial pode ser expicado pela dieta baseada em produtos industrializados e no sedentarismo.
No Brasil, a situação não é menos preocupante. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde em abril de 2017 revelaram que uma em cada cinco pessoas no país estariam acima do peso. Em 10 anos, a incidência da doença saiu de 11,8% para 18,8%, segundo a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel). Já o número de pessoas com excesso de peso subiu de 42,6% para 53,8% entre 2006 e 2016.
 

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